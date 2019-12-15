СМИ составили рейтинг самых влиятельных стран мира. Мы - на 35 месте

Источник материала: Tut.by

Беларусь в рейтинге самых влиятельных стран мира оказалась на 35 месте среди 80 представленных в нем стран. Рейтинг составило издание издание U.S.News.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первые три места в нем занимают США, Россия и Китай. Также в первой десятке Германия, Великобритания, Франция и Япония.

Наименее влиятельными названы Словения, Латвия и Эстония.

При составлении рейтинга учитывались пять характеристик: глава государства, участие в международных альянсах, а также экономический, политический и военный потенциал.

В Беларуси ВВП составляет 54,4 миллиарда долларов при 9,5 млн населения. «Страна поддерживает чрезвычайно тесные политические и экономические связи с Россией «, — указывают составители рейтинга.