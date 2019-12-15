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СМИ составили рейтинг самых влиятельных стран мира. Мы - на 35 месте
16.12.2019 06:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь
Первые три места в нем занимают США, Россия и Китай. Также в первой десятке Германия, Великобритания, Франция и Япония.
Наименее влиятельными названы Словения, Латвия и Эстония.
При составлении рейтинга учитывались пять характеристик: глава государства, участие в международных альянсах, а также экономический, политический и военный потенциал.
В Беларуси ВВП составляет 54,4 миллиарда долларов при 9,5 млн населения. «Страна поддерживает чрезвычайно тесные политические и экономические связи с Россией «, — указывают составители рейтинга.
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Первые три места в нем занимают США, Россия и Китай.
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