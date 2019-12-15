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Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев в ответ на признание геноцида армян
16.12.2019 11:22 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил признать на государственном уровне геноцид индейцев в Соединенных Штатах в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает
Гибель коренного населения в США турецкий лидер назвал «позором Америки». Также он упомянул ответственность французов за массовые убийства в Алжире и работорговлю в Сенегале. «Мы раскроем, что Запад — это история расизма и колониализма», — заявил он.
12 декабря сенат конгресса США
Президент Армении Никол Пашинян назвал это событие «победой справедливости и правды». В МИД Турции обвинили американских сенаторов в использовании истории в политических целях, отметив, что резолюция не является юридически обязывающим документом и не имеет никакой силы.
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Гибель коренного населения в США турецкий лидер назвал «позором Америки». Также он упомянул ответственность французов за массовые убийства в Алжире и...
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