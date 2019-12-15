Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев в ответ на признание геноцида армян

Источник материала: Tut.by

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил признать на государственном уровне геноцид индейцев в Соединенных Штатах в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает Haberturk .



Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Anadolu

Гибель коренного населения в США турецкий лидер назвал «позором Америки». Также он упомянул ответственность французов за массовые убийства в Алжире и работорговлю в Сенегале. «Мы раскроем, что Запад — это история расизма и колониализма», — заявил он.

12 декабря сенат конгресса США принял резолюцию , признающую геноцид армян в Османской империи. Ранее этот же документ был одобрен палатой представителей США.

Президент Армении Никол Пашинян назвал это событие «победой справедливости и правды». В МИД Турции обвинили американских сенаторов в использовании истории в политических целях, отметив, что резолюция не является юридически обязывающим документом и не имеет никакой силы.