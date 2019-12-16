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СБУ инсценировала нападение на депутата Верховной рады
17.12.2019 06:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Служба безопасности Украины инсценировала нападение на депутата Верховной рады. Информацию о якобы избитом депутате разместили в Facebook, «чтобы получить максимально объективную доказательную базу» в отношении участников и организатора. Об этом
В ведомстве пояснили, что получили информацию о «подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника». Исполнители уже получили от организатора деньги за преступление. В сеть слили информацию об избиении, чтобы получить «максимально объективную доказательную базу» в отношении участников и организатора нападения.
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения организатору преступления.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Сумах 15 декабря двое мужчин в балаклавах избили народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Михаила Ананченко. по факту нападения
Напомним, 29 мая 2018 года полиция Киева заявила об
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В сеть слили информацию об избиении, чтобы получить «максимально объективную доказательную базу» в отношении участников и организатора нападения.
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