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СБУ инсценировала нападение на депутата Верховной рады

17.12.2019 06:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Служба безопасности Украины инсценировала нападение на депутата Верховной рады. Информацию о якобы избитом депутате разместили в Facebook, «чтобы получить максимально объективную доказательную базу» в отношении участников и организатора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.


Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко сообщил, что вечером 15 декабря на него напали неизвестные в балаклавах. Нападение оказалось инсценировкой. Фото: Facebook / Михаил Ананченко

В ведомстве пояснили, что получили информацию о «подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника». Исполнители уже получили от организатора деньги за преступление. В сеть слили информацию об избиении, чтобы получить «максимально объективную доказательную базу» в отношении участников и организатора нападения.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения организатору преступления.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Сумах 15 декабря двое мужчин в балаклавах избили народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Михаила Ананченко. по факту нападения завели уголовное дело.

Напомним, 29 мая 2018 года полиция Киева заявила об убийстве журналиста Аркадия Бабченко. На следующий день стало известно, что убийство было инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки убийства журналиста. Организатором несостоявшегося покушения в Украине назвали бизнесмена Бориса Германа, он получил 4,5 года тюрьмы. Сам Герман утверждал, что сам сотрудничал с украинской контрразведкой и его действия также были частью инсценировки. Через год после вынесения приговора Германа освободили от отбывания наказания.

 
 
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В сеть слили информацию об избиении, чтобы получить «максимально объективную доказательную базу» в отношении участников и организатора нападения.
 
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