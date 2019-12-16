СБУ инсценировала нападение на депутата Верховной рады

Источник материала: Tut.by

Служба безопасности Украины инсценировала нападение на депутата Верховной рады. Информацию о якобы избитом депутате разместили в Facebook, «чтобы получить максимально объективную доказательную базу» в отношении участников и организатора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко сообщил, что вечером 15 декабря на него напали неизвестные в балаклавах. Нападение оказалось инсценировкой. Фото: Facebook / Михаил Ананченко

В ведомстве пояснили, что получили информацию о «подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника». Исполнители уже получили от организатора деньги за преступление. В сеть слили информацию об избиении, чтобы получить «максимально объективную доказательную базу» в отношении участников и организатора нападения.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения организатору преступления.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Сумах 15 декабря двое мужчин в балаклавах избили народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Михаила Ананченко. по факту нападения завели уголовное дело.

Напомним, 29 мая 2018 года полиция Киева заявила об убийстве журналиста Аркадия Бабченко . На следующий день стало известно, что убийство было инсценировкой , целью которой было раскрытие попытки убийства журналиста. Организатором несостоявшегося покушения в Украине назвали бизнесмена Бориса Германа, он получил 4,5 года тюрьмы. Сам Герман утверждал, что сам сотрудничал с украинской контрразведкой и его действия также были частью инсценировки. Через год после вынесения приговора Германа освободили от отбывания наказания.