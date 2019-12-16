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Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
17.12.2019 06:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компания Boeing с января 2020 года на время прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в ее
Как следует из документа, в компании «решили со следующего месяца приостановить производство» этих самолетов и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве. В Boeing уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением.
О том, что Boeing намерена с января приостановить выпуск самолетов 737 MAX, ранее сообщала газета
Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии
Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.
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Как следует из документа, в компании «решили со следующего месяца приостановить производство» этих самолетов и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing...
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