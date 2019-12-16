Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Источник материала: Tut.by

Компания Boeing с января 2020 года на время прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в ее заявлении , опубликованном в понедельник.



Фото: Reuters

Как следует из документа, в компании «решили со следующего месяца приостановить производство» этих самолетов и сосредоточить внимание на доставке примерно 400 Boeing 737 MAX, которые уже имеются в ее резерве. В Boeing уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением.

О том, что Boeing намерена с января приостановить выпуск самолетов 737 MAX, ранее сообщала газета The Wall Street Journal . По словам ее источников, в последнее время компания производила ежемесячно примерно 40 самолетов этого типа.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами крушения самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.