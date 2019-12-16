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Расстрелявший в Забайкалье сослуживцев солдат стал потерпевшим в деле о дедовщине
17.12.2019 18:36 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из уголовного дела о расстреле в воинской части в Забайкалье восьми сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в отдельное производство выделено дело о нарушении уставных отношений между военнослужащими. Шамсутдинов и еще несколько человек проходят в нем потерпевшими, рассказал его защитник Руслан Нагиев «МБХ медиа» и «Коммерсанту», передают издания во вторник, 17 декабря.
«Я был в СИЗО и пообщался с Рамилем, — приводит „МБХ медиа“ слова адвоката. — Перед самим расстрелом Шамсутдинов не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве. Офицеры ему не давали спать и грозили окунуть головой в унитаз. Сейчас военное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статье 335 УК, Шамсутдинов фигурирует в материалах дела как потерпевший», — сказал адвокат.
Шамсутдинов: Действовал в состоянии аффекта
По его словам, Шамсутдинов рассказал, что после нескольких бессонных суток действовал бессознательно, в состоянии аффекта, и даже не помнит, как перелезал во время побега через колючую проволоку.
Обвинение предъявлено не офицеру, а одному из срочников, цитирует Нагиева «Коммерсант».
Инцидент
Как ранее
«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?»
«Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру…», — приводил Telegram-канал выдержки из показаний солдата.
Позже Минобороны РФ
Впрочем, отец солдата заявил РБК, что устроить стрельбу в воинской части Рамиля вынудили неуставные отношения между сослуживцами.
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Шамсутдинов и еще несколько человек проходят в нем потерпевшими.
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