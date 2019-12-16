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Расстрелявший в Забайкалье сослуживцев солдат стал потерпевшим в деле о дедовщине

17.12.2019 18:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из уголовного дела о расстреле в воинской части в Забайкалье восьми сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в отдельное производство выделено дело о нарушении уставных отношений между военнослужащими. Шамсутдинов и еще несколько человек проходят в нем потерпевшими, рассказал его защитник Руслан Нагиев «МБХ медиа» и «Коммерсанту», передают издания во вторник, 17 декабря.


Фото: mig41/Telegram

«Я был в СИЗО и пообщался с Рамилем, — приводит „МБХ медиа“ слова адвоката. — Перед самим расстрелом Шамсутдинов не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве. Офицеры ему не давали спать и грозили окунуть головой в унитаз. Сейчас военное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статье 335 УК, Шамсутдинов фигурирует в материалах дела как потерпевший», — сказал адвокат.

Шамсутдинов: Действовал в состоянии аффекта

По его словам, Шамсутдинов рассказал, что после нескольких бессонных суток действовал бессознательно, в состоянии аффекта, и даже не помнит, как перелезал во время побега через колючую проволоку.

Обвинение предъявлено не офицеру, а одному из срочников, цитирует Нагиева «Коммерсант».

Инцидент произошел 25 октября во время смены караула в воинской части, расположенной в Закрытом административно-территориальном образовании Горный Забайкальского края. Среди погибших были два офицера. Три дня спустя Читинский гарнизонный военный суд арестовал Рамиля Шамсутдинована два месяца. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Солдату грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

Как ранее сообщала Baza со ссылкой на следствие, Шамсутдинов убил восьмерых человек, потому что его угрожали «опустить».

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?»

«Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру…», — приводил Telegram-канал выдержки из показаний солдата.

Позже Минобороны РФ назвало эту информацию «вбросом».

Впрочем, отец солдата заявил РБК, что устроить стрельбу в воинской части Рамиля вынудили неуставные отношения между сослуживцами.

 
 
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Шамсутдинов и еще несколько человек проходят в нем потерпевшими.
 
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