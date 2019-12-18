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ВОЗ: глобальная табачная эпидемия идет на спад

19.12.2019 08:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Число курильщиков по всему миру постепенно снижается, причем в последние годы меньше курить стали не только женщины, но и мужчины.


Фото: Reuters

Таковы данные масштабного доклада, подготовленного экспертами ВОЗ и подводящего итоги «глобальной табачной эпидемии» последних двух десятилетий.

«На протяжении многих лет мы наблюдали непрерывный рост числа потребителей табака среди мужчин. Но теперь этот показатель впервые стал снижаться», — заявил генеральный директор организации Тедрос Гебреисус, назвав это поворотной точкой в борьбе с табаком.

Основной причиной снижения числа курильщиков, по словам главы ВОЗ, стали более жесткие меры, принятые в большинстве стран по отношению к табачной промышленности в последние годы.

Сейчас печальное лидерство по степени распространенности этой вредной привычки делят карликовые островные государства Науру и Кирибати — там курит больше половины населения страны (52%).

За ними с небольшим отрывом идут Тувалу (49%), Мьянма (45%), Чили (45%), Ливан (43%) и Сербия (41%).

В России дела обстоят существенно лучше — она лишь слегка опережает среднемировые показатели (28,3%). Однако доля курящих женщин среди россиян почти вдвое выше, чем по миру в среднем.

Если смотреть на абсолютные цифры, то в России, по данным ВОЗ, курит более 31 млн человек. Это в десять раз меньше, чем в Китае и почти вчетверо — чем в Индии.

Мужская привычка

Согласно последним данным, на сегодняшний день курит (или употребляет табак в другом виде) в среднем почти каждый четвертый житель планеты. 80% из них — мужчины.

В общей сложности в мире насчитывается около 1 млрд 337 млн курильщиков сигарет, трубок, сигар, кальянов и «бездымных табачных продуктов» — например, нагреваемых стиков. Электронные сигареты в статистику ВОЗ не входят.

С 2000 года число потребителей табака в мире снизилось примерно на 60 млн человек, но спад этот произошел исключительно за счет женщин.

Общее число курильщиц уменьшилось примерно на 100 млн — почти в полтора раза, — однако курильщиков-мужчин в то же время стало на 40 млн больше (их число начало уменьшаться лишь в прошлом году).

Тем не менее тенденция последних двух десятилетий очевидна: курят в мире все меньше.

Если в 2000 году табак употреблял в среднем каждый третий житель планеты старше 15 лет, то к 2025 году, по прогнозам ВОЗ, курить будет уже лишь каждый пятый (правда, эта статистика учитывает и глобальный рост населения).

Лучше всего дела обстоят в Северной и Южной Америке: там, судя по тренду, число курильщиков к 2030 году должно снизиться на треть сразу в 15 странах.

Растет потребление табака только в пяти странах: Египте, Конго, Лесото, Нигере и Омане.

Ежегодно от связанных с курением болезней по всему миру умирает более 8 млн человек, причем 1,2 млн из них — пассивные курильщики.

В докладе отдельно подчеркивается, что 43 млн регулярно употребляющих табак — дети в возрасте от 13 до 15 лет.

Каждый четвертый белорус курит

По статистике на начало 2019 года, в Беларуси курит каждый четвертый человек старше 16 лет. При этом количество курильщиков остается примерно на одном уровне последние несколько лет: в 2018-м году — 23,9%, в 2017-м — 23,2%, в начале 2019-го — 23,8%.

Чаще всего курят люди в возрасте 30−39 лет, их 35,1%. Больше всего курильщиков в Гомельской области — 27,4%, меньше всего в Брестской — 19,7%.

Жители деревни курят чаще горожан. На начало 2019 года курящих на селе было 26,8%, в городе — 22,7%.

Каждый день в Беларуси около 40 человек умирают от болезней, связанных с курением. Из них три-четыре человека — пассивные курильщики.

По оценкам ВОЗ, из 300 смертей, которые регистрируют в Беларуси ежедневно, 14% возникли в результате употребления табака. На первом месте по смертности в результате курения — сердечно-сосудистые заболевания. Это инфаркты и инсульты. На втором — рак. И это не только рак легких, а 28 локализаций раковых опухолей, в том числе — рак мочевого пузыря, прямой кишки, предстательной железы и желудка. На третьем месте среди причин смертности, связанных с курением, — хроническая обструктивная болезнь легких.

 
 
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«На протяжении многих лет мы наблюдали непрерывный рост числа потребителей табака среди мужчин. Но теперь этот показатель впервые стал снижаться», - заявил...
 
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