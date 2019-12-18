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Путин заявил, что украинская власть сама признала ДНР и ЛНР, и рассказал, откуда там танки

19.12.2019 13:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина сама признала самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, поставив наряду с ее лидерами подписи под Минскими соглашениями. Об этом российский президент заявил на большой пресс-конференции по итогам года.


Фото: Reuters

Журналист УНИАН поинтересовался у Путина, когда тот примет решение о расформировании «оккупационных администраций в Донецке и Луганске».

— Представлявший Украину в Минске бывший президент Порошенко он настаивал чтобы под Минскими соглашениями поставили подписи представители этих непризнанных республик. Они просто меня там за горло взяли втроем (Порошенко, Меркель, Олланд. — Прим. TUT.BY). А представители этих республик категорически отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную наших переговоров в Минске. Все-таки мы их уговорили, они поставили там свои подписи. Таким образом Украина сама признала, что такая власть существует, — заявил Путин.

Он также указал на то, что на территории ДНР и ЛНР прошли выборы, а «это как раз самый демократический способ организации власти».

Что же касается иностранных войск, то, по словам Путина, их там нет: существует милиция, силы самообороны, состоящие только из местных жителей.

—  Мне все время задают вопрос — откуда там танки, тяжелая артиллерия? Но послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия с применением танков, артиллерии. Откуда они их берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Это их техника, а не иностранная.

Что же касается наемников, то, по словам Путина, воюют они с двух сторон, а среди них в том числе «есть и немцы, и французы».

Однако самая главная проблема, по словам Путина не в оружии и наемниках, а в том, что желание решать проблему у украинской власти не просматривается. А решить ее, по мнению Путина, можно только через «диалог с проживающими там людьми».

— Если будут предприниматься попытки и дальше силовым способом задушить — это вряд ли удастся , — повторил еще раз Путин.

 
Теги: Минск
 
 
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Украина сама признала самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, поставив наряду с ее лидерами подписи под Минскими соглашениями. Об этом российский президент...
 
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