Россия согласилась выплатить Украине 3 млрд газового долга

Источник материала: Tut.by

Россия готова выплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к переговорам.





Как пишет ТАСС, это решение может стать частью пакетного соглашения между Россией и Украиной по газу.

Минэнерго России и «Газпром» пока не комментируют данную информацию журналистам.

Накануне, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража политическим и напомнил, что и у самой Украины есть долг перед Россией в размере 3 млрд, возникший в результате вложения части средств Фонда национального благосостояния в украинские ценные бумаги.

Источник, близкий к российскому правительству, пояснил РБК , что обсуждается вариант взаимозачета долга «Газпрома» по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям.

Взаимозачет может происходить следующим образом: «Газпром» платит «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража 3 млрд, украинская госкомпания перечисляет эти деньги правительству Украины в виде дивидендов, а Украина возвращает их России в счет частичного погашения долга по евробондам, сказал собеседник РБК, близкий к российскому правительству. «Так теоретически возможно», — признал источник, близкий к «Газпрому».

20 декабря на встрече с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком Путин заявил, что Россия будет стремиться к заключению с Украиной соглашения на «взаимоприемлемых» условиях, «без создания обеим сторонам рисков».

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску «Нафтогаза» против «Газпрома». Согласно вердикту, российская компания должна была выплатить украинской компании (за вычетом списанного долга последней) 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Позднее представители «Нафтогаза» заявляли, что в связи с начислением процентов за просрочку платежа общая сумма долга «Газпрома» выросла до 3 млрд долларов.

Судебный спор заблокировал новую сделку по поставкам российского газа в Украину и в остальную часть Европы. Срок действия действующего соглашения о поставках истекает 31 декабря. Переговоры по новому пакту продолжатся сегодня в Минске .