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Украина и самопровозглашенные республики Донбасса прямо сейчас меняются пленными
29.12.2019 12:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Киев и самопровозглашенные республики Донбасса приступили к большому обмену пленными на контрольном пункте въезда — выезда «Майорск» близ Горловки. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Интерфакс».
По словам омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарьи Морозовой, Донецк готов передать украинским властям 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников. После этого участников обмена должны доставить в Краматорск, а потом — в Борисполь,
Более 40 человек отказались возвращаться на территорию самопровозглашенных республик, 1 человек отказался возвращаться на территорию Украины, — рассказали в самопровозглашенной ЛНР.
Морозова добавила, что первой задержанных передаст самопровозглашенная ЛНР, затем на место прибудет украинская делегация.
(Будет дополнено).
Напомним,
23 декабря во время видеоконференции трехсторонняя контактная группа по Украине
Последний обмен пленными
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Киев и самопровозглашенные республики приступили к большому обмену пленными на контрольном пункте въезда - выезда «Майорск» близ Горловки.
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