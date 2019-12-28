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Украина и самопровозглашенные республики Донбасса прямо сейчас меняются пленными

29.12.2019 12:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса приступили к большому обмену пленными на контрольном пункте въезда — выезда «Майорск» близ Горловки. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Интерфакс».


По словам омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарьи Морозовой, Донецк готов передать украинским властям 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников. После этого участников обмена должны доставить в Краматорск, а потом — в Борисполь, сообщает Korrespondent.net.


Более 40 человек отказались возвращаться на территорию самопровозглашенных республик, 1 человек отказался возвращаться на территорию Украины, — рассказали в самопровозглашенной ЛНР.

Морозова добавила, что первой задержанных передаст самопровозглашенная ЛНР, затем на место прибудет украинская делегация.

(Будет дополнено).


Напомним, на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря была достигнута договоренность между Зеленским и Путиным провести обмен пленными до 31 декабря 2019 года.

23 декабря во время видеоконференции трехсторонняя контактная группа по Украине согласовала этот обмен.

Последний обмен пленными прошел два года назад — 27 декабря 2017 года. Тогда Украина получила 74 человека, а передала 237 человек из 306, поскольку некоторые задержанные отказывались возвращаться на неподконтрольные Киеву территории.

 
 
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Киев и самопровозглашенные республики приступили к большому обмену пленными на контрольном пункте въезда - выезда «Майорск» близ Горловки.
 
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