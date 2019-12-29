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Bek Air назвала предварительную причину кренов самолета перед падением
30.12.2019 13:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самолет авиакомпании Bek Air перед падением несколько раз кренился в воздухе, причиной этого мог быть спутный след от взлетевшего перед ним борта. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров, пишет
По его словам, при взлете двигатели Fokker-100 работали нормально, взлет проходил в штатном режиме. С момента отрыва самолета от взлетной полосы до падения прошло 37 секунд, добавил он.
Сапаров отметил, что за минуту до взлета самолета Bek Air по этой же полосе в воздух поднялось более тяжелое воздушное судно Airbas А321 neo авиакомпании Air Astana. В результате Fokker-100 попал в воздушные потоки предыдущего самолета, предположил представитель авиакомпании.
«Максимальная взлетная масса Airbas — 89 тонн, Fokker — 45,81 тонны. Наш самолет взлетал с массой 39 868 кг», — уточнил он.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air
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По данным авиакомпании, они могли происходить из-за спутного следа от другого взлетевшего борта.
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