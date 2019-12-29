В Китае ученого приговорили к трем годам тюрьмы за изменение генома эмбрионов

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Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил 35-летнего китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $ 430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на решение суда.



Хэ Цзянькуй. Фото: Wikimedia Commons

«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней», — говорится в сообщении.

В январе власти Китая подтвердили факт рождения близнецов с измененной ДНК. Это произошло в результате эксперимента, который провел ученый из Южного научно-технологического университета Хэ Цзянькуй.

Изучение работы Цзянькуя свидетельствует о том, что он создал генетически модифицированных детей, нарушив при этом, как сообщалось, некоторые законы страны.

Как отмечалось, была использована «небезопасная технология» для редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что «официально запрещено законом».

В научном сообществе информация о рождении детей вызвала шквал критики: и российские, и зарубежные специалисты указывают на непредсказуемые последствия эксперимента, назвав его преждевременным и «этически неоправданным».

В случае редактирования генома на уровне целого эмбриона, ребенок с измененной ДНК, повзрослев, может передать ее по наследству.

На Западе и в США генетическое редактирование эмбрионов человека разрешено исключительно в исследовательских целях. Полученные зародыши нельзя имплантировать женщине для вынашивания — ученые обязаны их уничтожить в течение двух недель после создания.