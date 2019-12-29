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В Китае ученого приговорили к трем годам тюрьмы за изменение генома эмбрионов
30.12.2019 08:49 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил 35-летнего китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $ 430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом пишет
«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней», — говорится в сообщении.
В январе власти Китая подтвердили факт рождения близнецов с измененной ДНК. Это произошло в результате эксперимента, который провел ученый из Южного научно-технологического университета Хэ Цзянькуй.
Изучение работы Цзянькуя свидетельствует о том, что он создал генетически модифицированных детей, нарушив при этом, как сообщалось, некоторые законы страны.
Как отмечалось,
В научном сообществе информация о рождении детей вызвала шквал критики: и российские, и зарубежные специалисты указывают на непредсказуемые последствия эксперимента, назвав его преждевременным и «этически неоправданным».
В случае редактирования генома на уровне целого эмбриона, ребенок с измененной ДНК, повзрослев, может передать ее по наследству.
На Западе и в США генетическое редактирование эмбрионов человека разрешено исключительно в исследовательских целях. Полученные зародыши нельзя имплантировать женщине для вынашивания — ученые обязаны их уничтожить в течение двух недель после создания.
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Изучение работы Цзянькуя свидетельствует о том, что он создал генетически модифицированных детей, нарушив при этом, как сообщалось, некоторые законы страны.
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