ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае ученого приговорили к трем годам тюрьмы за изменение генома эмбрионов

30.12.2019 08:49 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил 35-летнего китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $ 430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на решение суда.


Хэ Цзянькуй. Фото: Wikimedia Commons

«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней», — говорится в сообщении.

В январе власти Китая подтвердили факт рождения близнецов с измененной ДНК. Это произошло в результате эксперимента, который провел ученый из Южного научно-технологического университета Хэ Цзянькуй.

Изучение работы Цзянькуя свидетельствует о том, что он создал генетически модифицированных детей, нарушив при этом, как сообщалось, некоторые законы страны.

Как отмечалось, была использована «небезопасная технология» для редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что «официально запрещено законом».

В научном сообществе информация о рождении детей вызвала шквал критики: и российские, и зарубежные специалисты указывают на непредсказуемые последствия эксперимента, назвав его преждевременным и «этически неоправданным».

В случае редактирования генома на уровне целого эмбриона, ребенок с измененной ДНК, повзрослев, может передать ее по наследству.

На Западе и в США генетическое редактирование эмбрионов человека разрешено исключительно в исследовательских целях. Полученные зародыши нельзя имплантировать женщине для вынашивания — ученые обязаны их уничтожить в течение двух недель после создания.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изучение работы Цзянькуя свидетельствует о том, что он создал генетически модифицированных детей, нарушив при этом, как сообщалось, некоторые законы страны.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Bloomberg перечислил главные достижения Путина на посту президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика