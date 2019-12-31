На новогоднюю акцию протеста в Гонконге вышли больше миллиона человек

Источник материала: Tut.by

В Гонконге на новогодний марш протеста вышли больше миллиона человек. Об этом 1 января пишет RTVI со ссылкой на South Morning China Post .



Гонконг, 1 января 2020 года. Фото: Reuters

Полиция задержала около 400 человек. Организовал протесты Гражданский фронт за права человека.

Газета пишет, что митинг закончился столкновениями с полицией. Демонстранты блокировали дорогу, громили здания магазинов и банков, а также бросали коктейли молотова, полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в своем новогоднем обращении заявила, что протесты принесли грусть, разочарование и ярость и пообещала в новом году решить экономические и социальные проблемы.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня 2019 года. Они начались из-за законопроекта об экстрадиции в материковый Китай, который, по мнению протестующих, мог ограничить автономию региона. На одну из первых акций протеста вышли около двух миллионов человек .

В сентябре власти Гонконга заявили о полном отказе от рассмотрения законопроекта, но протесты не закончились. Демонстранты начали требовать расследования действий полиции на митингах, освобождения арестованных участников протестов, а также требовали отставки главы Гонконга Кэрри Лам. Всего за время протестов власти задержали шесть тысяч человек.