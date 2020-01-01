ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный раввин Польши назвал возмутительными слова Путина о Второй мировой войне

01.01.2020 22:17 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Председатель Союза еврейских религиозных общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный польский раввин Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего «антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского, работавшего в нацистской Германии. Выдержки из их комментария опубликовала во вторник, 31 декабря, ежедневная польская газета Rzeczpospolita.


Фото: Reuters

Колодзейска-Полтын и Шудрих назвали высказывания Путина «возмутительными». «Недавно президент России Владимир Путин сделал ряд возмутительных заявлений о причинах Второй мировой войны и роли Польши в этом. Для нас, евреев, особенно возмутительны манипуляции Путина запиской польского посла в Берлине Юзефа Липского», — говорится в заявлении.

По их словам, Польша поддержала эмиграцию 10 процентов своего еврейского населения. Она сделала это частично в сотрудничестве с сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку, говорится далее. Когда гитлеровская Германия изгнала тысячи польских евреев в 1938 году, польские дипслужбы, в том числе лично посол Липский, оказывали им поддержку, отметили Колодзейска-Полтын и Шудрих. Обвинять его в антисемитизме, основываясь на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно, считают авторы заявления.

Путин о после: «Сволочь и антисемитская свинья»

Речь идет о заявлениях Путина, сделанных во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда глава российского государства заявил, что Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии», а советские войска вошли в Польшу после того, как «польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны».

Позднее Путин в резких выражениях отозвался о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который занимал пост польского посла в Берлине в 1934—1939 годах. Он, по словам главы РФ, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку. «Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя», — заметил Путин.

Глава Союза еврейских общин и главный раввин Польши пожелали «честности российским властям»

Глава Союза еврейских религиозных общин в Польше и главный польский раввин также подчеркнули, что «память о Второй мировой войне является основой современной европейской идентичности». «Любая фальсификация этой памяти напрямую угрожает этой идентичности», — отмечается в их заявлении. Кроме того, они напомнили, что представители высших органов власти современной Германии неоднократно правдиво говорили о войне, хотя «их страна была прямым преступником и виновником» этих событий. «Мы также желаем подобной честности российским властям» — с учетом того, что СССР «начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву и, наконец, одержать окончательную победу», подчеркнули авторы заявления.

В июле 2019 года Польша не пригласила Владимира Путина на мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Они состоялись 1 сентября в Варшаве.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Союза еврейских религиозных общин в Польше и главный польский раввин ответили на слова Путина о Второй мировой войне и польском дипломате Юзефе Липском.
 
Новости дня
Новости в мире
 
На новогоднюю акцию протеста в Гонконге вышли больше миллиона человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика