ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чечня объявила «Год туризма». Туристов надеются привлечь на «милитари-туры» - игру в войну

01.01.2020 23:23 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чечня собирается в 2020 году привлечь в регион 350−400 тыс. туристов, сообщил ТАСС министр туризма региона Муслим Байтазиев. Этот год в Чеченской Республике объявлен годом туризма. Чтобы выполнить поставленную задачу, нужно в 2,5 раза больше туристов, чем обычно. В 2019 году Чечню посетили 160 тыс. туристов, в 2018 году — 150 тысяч человек.


Фото: chechentour.com

По словам министра, для привлечения новых туристов сделано немало: построен сухой горнолыжный склон на курорте «Ведучи», разработали новые маршруты и презентовали новый бренд. Одним из направлений чеченского туризма являются милитари-туры, которые разработаны совместно с Российским университетом спецназа.

На сайте Chechentour.ru милитари-туры описаны так:

«По большому счету, милитари-туры — это игры в войнушку для взрослых. Представьте себе рядового клерка, месяцами не вылезающего из офиса. Отправившись в экстремальное путешествие, менеджер среднего (или даже высшего) звена хотя бы на несколько часов отвлечется от привычной рутины, выплеснет эмоции и, что немаловажно, почувствует себя супергероем.

Что такое настоящее приключение? Это когда, отправившись в путешествие, ты не просто смотришь по сторонам, созерцая красоты Чечни, а когда становишься соучастником какого-то мероприятия и получаешь опыт, которого еще не было. В Чеченской Республике масса возможностей для подобных приключений. В частности, нашим туристам мы предлагаем получить опыт военной подготовки».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одним из направлений чеченского туризма стали милитари-туры, которые разработаны совместно с Российским университетом спецназа.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Главный раввин Польши назвал возмутительными слова Путина о Второй мировой войне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика