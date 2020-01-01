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Ударивший паломницу по руке папа римский Франциск извинился

02.01.2020 08:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Папа римский Франциск принес публичные извинения за то, что ударил по руке одну из паломниц, пытавшуюся обратиться к нему. «Я прошу прощения за вчерашний плохой пример», — обратился понтифик к тысячам паломников на площади Святого Петра в Ватикане в среду, 1 января. По словам главы Святого престола, люди, включая его самого, «так часто теряют терпение».

При этом папа римский в ходе проповеди осудил насилие в отношении женщин. Любая его форма является «богохульством», подчеркнул понтифик.

Видеозапись инцидента, случившегося с 83-летним главой Святого престола 31 декабря, размещена в интернете. Франциск вышел на площадь Святого Петра, чтобы осмотреть рождественский вертеп. Одна из женщин, стоящих за ограждением, схватила папу римского за руку и резко потянула к себе. Он попытался вырваться и в возмущении ударил паломницу по руке. Происшествие вызвало волну критики в адрес понтифика.

 
 
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Паломница в Ватикане хотела обратиться к понтифику и схватила его за руку. Папа римский ударил ее по руке, чтобы освободиться. Он объяснил свое поведение потерей...
 
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