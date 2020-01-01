Ударивший паломницу по руке папа римский Франциск извинился

Источник материала: Tut.by

Папа римский Франциск принес публичные извинения за то, что ударил по руке одну из паломниц, пытавшуюся обратиться к нему. «Я прошу прощения за вчерашний плохой пример», — обратился понтифик к тысячам паломников на площади Святого Петра в Ватикане в среду, 1 января. По словам главы Святого престола, люди, включая его самого, «так часто теряют терпение».

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter’s Square on New Year’s Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) December 31, 2019

При этом папа римский в ходе проповеди осудил насилие в отношении женщин. Любая его форма является «богохульством», подчеркнул понтифик.

Видеозапись инцидента, случившегося с 83-летним главой Святого престола 31 декабря, размещена в интернете. Франциск вышел на площадь Святого Петра, чтобы осмотреть рождественский вертеп. Одна из женщин, стоящих за ограждением, схватила папу римского за руку и резко потянула к себе. Он попытался вырваться и в возмущении ударил паломницу по руке . Происшествие вызвало волну критики в адрес понтифика.