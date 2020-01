Ударивший паломницу по руке папа римский Франциск извинился

Источник материала: Tut.by

Папа римский Франциск принес публичные извинения за то, что ударил по руке одну из паломниц, пытавшуюся обратиться к нему. «Я прошу прощения за вчерашний плохой пример», — обратился понтифик к тысячам паломников на площади Святого Петра в Ватикане в среду, 1 января. По словам главы Святого престола, люди, включая его самого, «так часто теряют терпение».