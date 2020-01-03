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Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

04.01.2020 00:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп назвал в пятницу убитого иранского генерала Касема Сулеймани «террористом номер один в мире», который «планировал неминуемые нападения» на американцев. С таким заявлением американский лидер выступил перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Его выступление транслировали американские телеканалы, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире — Касем Сулеймани <…> Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих», — утверждал президент.

«Мы поймали его с поличным и устранили», — добавил глава Белого дома.

Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране, но считает действия Тегерана агрессивными и дестабилизирующими обстановку в регионе. «Я глубоко уважаю иранский народ, они замечательные люди с невероятным наследием и бесконечным потенциалом, — сказал президент. — Мы не стремимся к смене режима, но агрессия режима в регионе, включая использование поддерживаемых им сил по дестабилизации их соседей, должна закончиться и закончиться сейчас».

«Будущее принадлежит народу Ирана, который стремится к мирному сотрудничеству, а не террористам, грабящим народ для финансирования кровопролития за рубежом», — заявил Трамп.

«У США самые мощные в мире Вооруженные силы. У нас лучшая в мире разведка. Если американцы где угодно окажутся под угрозой, то мы уже полностью определили все эти цели. И я готов предпринять любые необходимые действия. И это особенно касается Ирана», — заявил руководитель вашингтонской администрации. Глава Белого дома также заверил, что «Америка всегда будет обеспечивать интересы хороших людей» и стремиться к «миру, гармонии и дружбе со всеми нациями мира».

Власти США ликвидировали Сулеймани, чтобы «остановить войну» с Ираном, а не для того, чтобы ее начать, заявил Трамп. «Мы предприняли [эти] действия вчера вечером, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», — сказал глава вашингтонской администрации.

 
 
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По словам американского лидера, иранский генерал планировал атаки на американцев.
 
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