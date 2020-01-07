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Власти Ирана назвали причину крушения украинского пассажирского лайнера
08.01.2020 10:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Причиной крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране 8 января стало возгорание двигателя, сообщает агентство
Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины»
Он опроверг сообщения о том, что лайнер упал из-за выпущенной ракеты.
— Если авария была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной был пожар в двигателе и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, — заявил он. Он также подтвердил, что выживших на борту нет.
Напомним, этой ночью Иран
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Причиной крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране 8 января стало возгорание двигателя.
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