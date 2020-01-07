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Власти Ирана назвали причину крушения украинского пассажирского лайнера

08.01.2020 10:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Причиной крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране 8 января стало возгорание двигателя, сообщает агентство IRNA со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана. Власти отрицают появившиеся слухи о том, что в самолет могла попасть иранская ракета.


Фото: irna.ir

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение «по технической причине, связанной с проблемой с двигателем», заявил представитель ведомства Кассим Низами.

Он опроверг сообщения о том, что лайнер упал из-за выпущенной ракеты.

— Если авария была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной был пожар в двигателе и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, — заявил он. Он также подтвердил, что выживших на борту нет.

Напомним, этой ночью Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке.

 
 
Ссылка на источник 130
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Причиной крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране 8 января стало возгорание двигателя.
 
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