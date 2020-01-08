«Они были символом любви»: что известно о погибших в авиакатастрофе в Иране

Источник материала: Tut.by

В авиакатастрофе самолета Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном погибло более 170 пассажиров и членов экипажа. Би-би-си рассказывает, кем были эти люди.



Фото: Reuters

Больше всего среди пассажиров было иранцев (82 человека) и канадцев (63). На борту было 11 украинцев — девять членов экипажа и двое пассажиров.

О погибших гражданах Ирана пока известно мало, однако уже есть информация о находившихся на борту гражданах Канады. Судя по всему, большинство из них имели иранские корни и возвращались из Тегерана в города Канады, используя рейс на Киев как удобный и недорогой стыковочный перелет.

Многие из находившихся на борту были представителями академической среды — студентами, преподавателями или учеными.

Официальный список погибших опубликован на сайте украинской авиакомпании.

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Экипаж

Мария Микитюк

«24 года, 23 страны, никакой полезной информации под фото» — так озаглавлен инстаграм бортпроводницы Марии Микитюк.

Практически на всех фотографиях, которые Мария опубликовала за полгода ведения этой соцсети, она улыбается, а в подписях к ним — часто шутит.

На фото с индонезийским правоохранителем с размашистой татуировкой «Мария» на руке — подпись «Полиция с народом».

Под снимком со старым автоматом по продаже кока-колы, сделанным в Тбилиси, подпись: «Лучше бы это был автомат с хачапури и вином».

Четыре дня назад девушка выложила в сториз свое фото возле новогодней елки. На нем она опять улыбается и спрашивает: «Кому рассказать стишок?»

Денис Лыхно

Весной 2018 года закончил обучение в Национальном авиационном университете, работал бортпроводником.

В инстаграме делился фотографиями своих рисунков, селфи — в одиночку и с девушкой, фотоотчетами из городов, в которых ему пришлось побывать, — например из Мадрида, куда Денис пообещал вернуться на матч любимого «Реала».

Отдельная категория фото Дениса — пейзажи из киевского аэропорта «Борисполь», куда должен был прилететь рейс из Тегерана.

Один из этих пейзажей подписан: «Все имеет свой закат, и только ночь заканчивается рассветом».

Валерия Овчарук

Работала бортпроводницей авиакомпании МАУ с 2015 года. Ей было 28 лет, она родилась в Луганске.

Судя по записям в соцсетях, она любила гулять пешком по городам, в которые попадала в качестве члена экипажа.

В сентябре прошлого года она опубликовала фото Днепра, сделанное через иллюминатор, подписав его: «Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полет будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений».

Последний пост в инстаграме Валерии опубликован две недели назад из гостиницы в Бангкоке с подписью: «Работа, я тебя люблю».

Подписчики оставляют комментарии с соболезнованиями под этим постом.

Алексей Наумкин



Фото: Facebook

Работал инструктором полетов. Имел 12 тысяч часов налета, в том числе 6600 часов на Boeing 737.

Рейс из Тегерана, учитывая его сложность и длительность, комплектовался усиленным экипажем. Вероятно, именно поэтому в его состав входил опытный инструктор Алексей Наумкин.

Наумкин был «замечательным, светлым человеком», рассказал Би-би-си его друг и коллега.

«С Алексеем Наумкиным мы когда-то учились и работали вместе. А потом дружили как коллеги и семьями, — сказал пилот, попросивший не называть его. — Кроме большого профессионального опыта, квалификации и всех других профессиональных качеств он был еще и замечательным человеком».

«Украинская профессиональная авиация не такая уж большая, мы все друг о друге знаем. И я очень много слышал положительных отзывов об Алексее от самых разных коллег. С ним просто любили летать, потому что он был очень светлым и позитивным человеком».

Киевский предприниматель Сергей Черный учился с Наумкиным в одной группе.

«Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. Из династии пилотов», — написал он.

Пассажиры





Форуг Хадем

Ей было 39 лет. Ее докторская диссертация помогла получить новые знания о висцеральном лейшманиозе (смертельном паразитарном заболевании).

«После напряженного дня в лаборатории я больше всего люблю сбросить напряжение, приготовив что-нибудь вкусное в огромных количествах. Поэтому мои друзья и семья определенно извлекают выгоду из моих увлечений и спонтанных предложений», — шутила Хадем в одном из интервью.

Утром 8 января Хадем возвращалась из Тегерана в Виннипег (Канада), где она работала над проектом по развитию академического обмена между учеными разных стран.

Захра Нагиби





Училась в аспирантуре в университете Виндзора (Канада). Она разрабатывала новые модели развития сельского хозяйства в закрытых помещениях.

Среди погибших также было несколько сотрудников международных организаций.

Так, Фарзане Надери вела проект по развитию пчеловодства в Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Некоторые летели целыми семьями.

Семья Мусави





Отец Педрам, мать Мойган и их двое детей — Дария и Дорина — возвращались из Тегерана в Эдмонтон после новогодних каникул.

«Они всегда были для меня символом любви. Они так сильно любили друг друга, и теперь они все вместе навсегда!» — написала подруга Педрама Мусави.

Семья Арсалани-Молани





Бизнес-аналитик Эвин Арсалани возвращался из Тегерана в Торонто (Канада) вместе с женой Хивой и полуторагодовалой дочкой Курдией.

Их последнюю фотографию Эвин запостил 27 января прошлого года.

Саид Хадемаси





Ему было 35 лет, жил и работал в Британии.

«Мы глубоко опечалены этой трагической новостью. Саид Тахмасеби Хадемаси был блестящим инженером с блестящим будущим. Его труды будут приносить обществу пользу еще многие годы. Он вызывал уважение у всех, кто имел с ним дело», — заявили в Имперском колледже Лондона, где работал Хадемаси.

Всего несколько недель назад Хадемаси женился на своей возлюбленной Нилуфар Эбрагим. Затем они вместе полетели в Иран, чтобы отметить это событие с родственниками. Обратный рейс стал для молодоженов последним.

Сэм Зокаи

Инженер британской компании British Petroleum. В ВР уже заявили, что «шокированы и глубоко опечалены потерей своего друга и коллеги» в авиакатастрофе.

Мохаммед Хадхода-Заде





Ему было 40 лет, он жил в Брайтоне. Мохаммед успешно управлял своим небольшим бизнесом — компанией по химчистке. Он летал в Иран на праздники, чтобы навестить родственников.

В Британии Мохаммеда ждал ребенок, которого он воспитывал один.

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По последним данным, два человека, которые зарегистрировались на рейс PS752 из Тегерана в Киев, не сели в самолет, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, всего на рейс зарегистрировались 169 человек, а в самолет сели 167.

Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни в 6 утра по местному времени.