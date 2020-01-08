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В Австралии решили убить 10 тысяч верблюдов из-за экономии воды. Сомали просят передать животных им
09.01.2020 00:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за многомесячной засухи, которой способствуют сильные пожары. Животные создают угрозу отдаленным селениям, в которых проживают представители коренных народов, объяснили власти такое решение в среду, 8 января. Меры могут затронуть до 10 тысяч особей.
Снайперы будут отстреливать животных с вертолетов. Мероприятия охватят территорию, на которой проживают 2300 аборигенов. Стада верблюдов пришли туда в поисках пропитания, что привело к загрязнению источников питьевой воды. Планируемая мера послужит не только защите местного населения, но и благополучию животных, поскольку верблюды уже начали погибать от жажды, подчеркнули в министерстве охраны окружающей среды штата Южная Австралия.
Одногорбые верблюды были завезены на континент в XIX—XX веках. В австралийских пустынях могут жить более миллиона одичавших особей.
Сомалийцы призывают власти Австралии отправить верблюдов в Африку
Между тем десятки жителей Сомали опубликовали в социальных сетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике. Разведение верблюдов являлось одной из традиционных отраслей экономики Сомали на протяжении столетий.
Дым от австралийских пожаров достиг Южной Америки
Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.
Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 млрд животных, а некоторые виды могли «переступить за грань вымирания». Кроме того, десятилетия уйдут на восстановление сгоревших лесов, считают экологи.
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Снайперы будут отстреливать животных с вертолетов. Мероприятия охватят территорию, на которой проживают 2300 аборигенов. Стада верблюдов пришли туда в поисках...
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