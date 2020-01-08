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В Австралии решили убить 10 тысяч верблюдов из-за экономии воды. Сомали просят передать животных им

09.01.2020 00:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тысячам верблюдов в Австралии угрожает отстрел из-за многомесячной засухи, которой способствуют сильные пожары. Животные создают угрозу отдаленным селениям, в которых проживают представители коренных народов, объяснили власти такое решение в среду, 8 января. Меры могут затронуть до 10 тысяч особей.


Фото: Reuters

Снайперы будут отстреливать животных с вертолетов. Мероприятия охватят территорию, на которой проживают 2300 аборигенов. Стада верблюдов пришли туда в поисках пропитания, что привело к загрязнению источников питьевой воды. Планируемая мера послужит не только защите местного населения, но и благополучию животных, поскольку верблюды уже начали погибать от жажды, подчеркнули в министерстве охраны окружающей среды штата Южная Австралия.

Одногорбые верблюды были завезены на континент в XIX—XX веках. В австралийских пустынях могут жить более миллиона одичавших особей.

Сомалийцы призывают власти Австралии отправить верблюдов в Африку

Между тем десятки жителей Сомали опубликовали в социальных сетях призывы к властям Австралии не убивать верблюдов, а передать их африканской республике. Разведение верблюдов являлось одной из традиционных отраслей экономики Сомали на протяжении столетий.

Дым от австралийских пожаров достиг Южной Америки

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них по-прежнему неподконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 млн га, что немногим меньше площади Австрии или Ирландии. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. Пламя уничтожило более 1800 зданий. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение. В огне погибли 25 человек.

Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.

Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 млрд животных, а некоторые виды могли «переступить за грань вымирания». Кроме того, десятилетия уйдут на восстановление сгоревших лесов, считают экологи.

 
 
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Снайперы будут отстреливать животных с вертолетов. Мероприятия охватят территорию, на которой проживают 2300 аборигенов. Стада верблюдов пришли туда в поисках...
 
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