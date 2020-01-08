власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран нанесет удары

Источник материала: Tut.by

Власти в Багдаде заранее уведомили американских официальных лиц о том, по каким военным базам Иран нанесет ракетные удары. Об этом сообщил в среду телеканал CNN .



Фото: Reuters

По словам его дипломатического источника, Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы. Как отмечает телеканал, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что вскоре будут нанесены удары. Источник из числа военных США отметил, что иранская сторона сообщила иракцам, к каким базам им не следует приближаться.

Как констатирует телеканал, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что Тегеран начал или вскоре начнет наносить удары по военным объектам, которые используют США. О каких именно базах шла речь, ему тогда якобы не пояснили.

По словам источника CNN в разведывательных службах США, Вашингтон в течение последних нескольких дней получал информацию о том, что Иран осуществляет переброску беспилотников, баллистических ракет и других вооружений.

Новейшие ракеты

По данным иранского агентства Tasnim, для атаки на базы с американскими военными иранские военные использовали, в частности, новейшие баллистические ракеты семейства Fateh — Fateh-313, а также ракеты Qiam, оснащенные разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех для радаров.

Иран впервые использовал подобные ракеты для нанесения реальных ударов. Агентство утверждает, что американские ПВО не смогли перехватить их.

В 2017 году ракеты Qiam применялись для нанесения ударов по боевикам «Исламского государства» в Сирии, однако тогда использовались обычные боеголовки, предназначенные для поражения компактных целей. Разделяющиеся же боеголовки, отмечает Tasnim, способны поражать множество объектов на такой цели, как военная база, пишет РБК .

МИД Ирака: Это нарушение суверенитета республики

МИД Ирака проинформировал, что послу Ирана в Багдаде будет заявлен официальный протест в связи с ракетными ударами по территории страны.

Министерство подчеркнуло, что считает нападения «нарушением суверенитета республики, призывая все стороны проявить сдержанность и действовать с целью снижения напряженности в регионе, не превращая Ирак в зону войны для сведения счетов, а вместо этого работать над урегулированием кризисов, от которых страдает регион».

В МИД подчеркнули, что Ирак является независимым государством, и его «внутренняя безопасность является наивысшим приоритетом». «Мы не позволим превратить страну в «перевалочный пункт или плацдарм для использования его территории с целью нанесения вреда соседним государствам, — говорится в заявлении. — Все вышесказанное будет доведено до сведения посла Ирана».