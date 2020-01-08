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Спецслужбы назвали предварительную причину катастрофы украинского авиалайнера в Иране

09.01.2020 01:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Причиной катастрофы авиалайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» стал перегрев двигателя. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады.


Фото: Reuters

По данным собеседников агентства, «первоначальная оценка» западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер не был сбит ракетой. Вероятней всего причиной крушения самолета стала техническая неисправность — перегрев одного из двигателей.

Ранее, напомним, иранские власти заявили, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность.

Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился 8 января в Тегеране. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Для расследования инцидента Украина отправила в Иран специальную группу экспертов.

 
 
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Ранее, напомним, иранские власти заявили, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность.
 
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