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Спецслужбы назвали предварительную причину катастрофы украинского авиалайнера в Иране
09.01.2020 01:52 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Причиной катастрофы авиалайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» стал перегрев двигателя. Об этом
По данным собеседников агентства, «первоначальная оценка» западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер не был сбит ракетой. Вероятней всего причиной крушения самолета стала техническая неисправность — перегрев одного из двигателей.
Ранее, напомним, иранские власти
Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился 8 января в Тегеране. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это
Для расследования инцидента
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Ранее, напомним, иранские власти заявили, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность.
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