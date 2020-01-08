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Иран опубликовал отчет о причинах крушения украинского Boeing
09.01.2020 11:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, загорелся еще в воздухе. Предварительный отчет
О том, что самолет загорелся в воздухе, говорят свидетельства очевидцев, рассказал глава Организация гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. После падения лайнер взорвался.
Специалисты считают, что самолет находился на высоте 2500 метров, когда исчез с радаров. Напомним, что случилось это буквально через две минуты после вылета. В отчете указано, что судя по траектории полета, лайнер пытались вернуть в место вылета. Однако от пилотов не поступало никаких сообщений о происшествии на борту.
Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ,
Власти Ирана уже вчера
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Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, загорелся еще в воздухе.
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