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Иран опубликовал отчет о причинах крушения украинского Boeing

09.01.2020 11:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, загорелся еще в воздухе. Предварительный отчет опубликовала Организация гражданской авиации Ирана.


Фото: Reuters

О том, что самолет загорелся в воздухе, говорят свидетельства очевидцев, рассказал глава Организация гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. После падения лайнер взорвался.

Специалисты считают, что самолет находился на высоте 2500 метров, когда исчез с радаров. Напомним, что случилось это буквально через две минуты после вылета. В отчете указано, что судя по траектории полета, лайнер пытались вернуть в место вылета. Однако от пилотов не поступало никаких сообщений о происшествии на борту.

Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился 8 января в Тегеране. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании. Для расследования инцидента Украина отправила в Иран специальную группу экспертов.

Власти Ирана уже вчера заявили, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность. Такой же версии придерживаются и специалисты из спецслужбы Канады. Авиаэксперты высказали свое мнение о причинах трагедии.

 
 
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Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, загорелся еще в воздухе.
 
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