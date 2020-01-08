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Рядовой, который в РФ расстрелял восемь сослуживцев, написал открытое письмо родным убитых
09.01.2020 14:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рядовой Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкалье, написал открытое письмо, в котором объяснил свои действия и принес соболезнования семьям погибших. Письмо срочника предоставил РБК его отец, Салим Шамсутдинов.
По его словам, письмо ему передали по электронной почте. Он подтвердил, что почерк и подпись принадлежат его сыну.
«Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог», — говорится в письме.
Шамсутдинов добавил, что соболезнует семьям погибших сослуживцев и попросил их о прощении.
Он заявил, что не скрывался от призыва и в дальнейшем «хотел связать свою жизнь» с армией. «Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался», — пишет Шамсутдинов.
«Видимо, сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь», — добавил он.
Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев подтвердил РБК подлинность письма.
В конце октября Шамсутдинов
Минобороны отвергло эту версию,
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Рядовой Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкалье, написал открытое письмо, в котором объяснил свои действия и принес соболезнования...
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