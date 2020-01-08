Рядовой, который в РФ расстрелял восемь сослуживцев, написал открытое письмо родным убитых

Источник материала: Tut.by

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкалье, написал открытое письмо, в котором объяснил свои действия и принес соболезнования семьям погибших. Письмо срочника предоставил РБК его отец, Салим Шамсутдинов.



Фото: mig41/Telegram

По его словам, письмо ему передали по электронной почте. Он подтвердил, что почерк и подпись принадлежат его сыну.

«Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог», — говорится в письме.

Шамсутдинов добавил, что соболезнует семьям погибших сослуживцев и попросил их о прощении.

Он заявил, что не скрывался от призыва и в дальнейшем «хотел связать свою жизнь» с армией. «Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался», — пишет Шамсутдинов.

«Видимо, сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь», — добавил он.

Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев подтвердил РБК подлинность письма.

В конце октября Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части 54 160 в поселке Горном, после чего сдался. Погибли восемь человек, было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Отец Шамсутдинова назвал причиной случившегося дедовщину и неуставные отношения, из показаний рядового, которые публиковала Baza, следует, что сослуживцы угрожали его «опустить».

Минобороны отвергло эту версию, объяснив все личным конфликтом. Шамсутдинов признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.