Ракета, взрыв, неисправность. Глава СНБО Украины рассказал о версиях крушения Boeing в Иране

Источник материала: Tut.by

Глава Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал рассматриваемые версии крушения пассажирского самолета в Иране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Фото: Reuters

По его словам, изучаются различные версии падения самолета, среди основных:

поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате теракта.

Он рассказал, что идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО — международной организации гражданской авиации. В состав комиссии также включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing 17 июля 2014 года над Донбассом.

Сегодня Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет о крушении Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Специалисты заявили, что лайнер загорелся еще в воздухе. Ранее власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился 8 января в Тегеране. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании.