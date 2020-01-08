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Ракета, взрыв, неисправность. Глава СНБО Украины рассказал о версиях крушения Boeing в Иране

09.01.2020 12:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал рассматриваемые версии крушения пассажирского самолета в Иране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.


Фото: Reuters

По его словам, изучаются различные версии падения самолета, среди основных:

  • поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;
  • столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;
  • разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
  • взрыв внутри самолета в результате теракта.

Он рассказал, что идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО — международной организации гражданской авиации. В состав комиссии также включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing 17 июля 2014 года над Донбассом.

Сегодня Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет о крушении Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Специалисты заявили, что лайнер загорелся еще в воздухе. Ранее власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился 8 января в Тегеране. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

 
 
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Глава Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал рассматриваемые версии крушения пассажирского самолета в Иране.
 
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