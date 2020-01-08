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Ракета, взрыв, неисправность. Глава СНБО Украины рассказал о версиях крушения Boeing в Иране
09.01.2020 12:34 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал рассматриваемые версии крушения пассажирского самолета в Иране. Об этом он
По его словам, изучаются различные версии падения самолета, среди основных:
Он рассказал, что идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО — международной организации гражданской авиации. В состав комиссии также включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing 17 июля 2014 года над Донбассом.
Сегодня Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ,
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Глава Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал рассматриваемые версии крушения пассажирского самолета в Иране.
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