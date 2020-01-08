Что это было? Третья мировая, убийство Сулеймани и ближневосточное обострение

Источник материала: Tut.by

Третья мировая война, о неизбежности которой говорило все прогрессивное человечество, кажется, отменяется. Дональд Трамп выступил с официальным заявлением о том, что перейдет к применению исключительно экономических санкций, а Иран заявил о завершении мести за смерть генерала Сулеймани, и что не ищет эскалации конфликта. Можно расслабиться, закурить и поговорить о том, что это было.

Александр Власкин, политолог, политический обозреватель с 20-летним стажем, магистр политологии, автор публикаций по европейским исследованиям. Сфера интересов: отношения ЕС со странами постсоветского пространства, эволюция Европейского союза. Жизненная позиция: циник с чувством юмора.

Перспектива нового глобального конфликта могла напугать только тех, кто не следит за развитием событий на Ближнем Востоке и в американской политике. Все события последних дней имеют за собой очень долгую и очень сложную историю. Происходящее вообще напоминает поэму Гоголя «Мертвые души», в которой, как нам всем известно, нет положительных персонажей. То же, чаще всего, касается международной (да и любой национальной, в общем), политики. Особенность человеческого восприятия окружающего мира заключается в том, что каждый из нас стремится в любой конфликтной ситуации найти тех, на чью сторону хочется встать. Определить, кто прав и кто виноват. Но чаще всего, и нынешний кризис тому подтверждение, это бессмысленно. Если говорить просто: в этом фильме все парни плохие, и их много, потому кто из них хуже, тоже не особо разберешься.

Ты помнишь, как все начиналось?

Отношения США и Ирана отравлены давними обидами и взаимными неоплаченными счетами. Начать хотя бы с того, что Штаты оккупировали Иран в годы Второй мировой для обеспечения бесперебойных поставок по лендлизу в СССР. После окончания войны совместно с британцами Вашингтон организовал в стране военный переворот, который привел свержению демократически избранного кабинета и установлению власти авторитарной пробританской шахской администрации. Мы привыкли к тому, что послевоенный шахский Иран рисуется как светское благополучное государство всеобщего благоденствия. На самом деле, по всей видимости, это было не совсем так, иначе в стране не возникли бы предпосылки для революции.

Исламская революция 1978 года привела к тому, что шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал из страны. Для «исправления ситуации» британцы и американцы вооружили лидера Ирака Саддама Хусейна, который в 1980 году вторгся в Иран. Как известно, ирано-иракская война продолжалась восемь лет.

Вообще, неудивительно, что многие в Иране считают Соединенные Штаты и Британию чистым злом и филиалом дьявольской администрации на Земле. С другой стороны, режим аятолл тоже не особенно стремился к налаживанию если не дружеских, то хотя бы нейтральных отношений с американцами. В ноябре 1979-го в Тегеране были захвачены в заложники сотрудники посольства США , которых продержали в плену 444 дня.

Для решения кризиса с посольскими сотрудниками Иран и США в 1981 году подписали Алжирские соглашения, в которых обязались не вмешиваться в дела друг друга и снять санкции. Однако обе стороны не особенно придерживались положений этих соглашений.



Фото: Reuters

Если описать ситуацию коротко, то Тегеран желал бы, чтобы США ушли с Ближнего Востока раз и навсегда, оставив регион самостоятельно решать свои проблемы (Иран, в таком случае, становится одной из ведущих региональных супердержав), а Вашингтон обеспокоен ядерной программой Ирана и финансированием им террористических действий.

Ситуация получается патовая: Штаты не могут уйти, пока не обеспечат безопасность Израиля и не убедятся, что Иран не заведет себе ядерный арсенал. А Тегеран не может отказаться от бомбы и финансирования терроризма, пока не убедится в том, что Ирану ничего не угрожает со стороны Штатов. Добавьте сюда взаимное недоверие и долгую «love story» между сторонами, и вы поймете, что ситуация не имеет решения.

И это мы еще не добавили в уравнение других игроков: Израиль, Россию, Турцию, Сирию, Ирак и Саудовскую Аравию. Вся эта веселая компания сидит вокруг тлеющего десятилетиями конфликта и подбрасывает в него дровишки, когда считает это соответствующим своим интересам.

А, может, снова все начать?

Всю эту жуткую мешанину исторических обид, замешанных на войнах, крови и оккупации, пытался разрешить внезапный лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама. Впервые за более чем тридцать лет он в 2013 году поговорил по телефону со своим иранским коллегой Хасаном Рухани. Результатом последующих двухлетних многосторонних переговоров стало подписание Совместного всеобъемлющего плана действий, в соответствии с которым Иран обязался приостановить ядерную программу, а США и ЕС — снять экономические санкции.

С этим же соглашением связана история с передачей Тегерану 1,7 млрд долларов из бюджета США. Оппоненты Барака Обамы считают это позорной капитуляцией и выплатой дани врагу. Тем более, что деньги были перевезены в Иран самолетом, наличными купюрами, погруженными на грузовые палеты. Сторонники же экс-президента заявляют, что уплаченная Ирану сумма была не подкупом и не данью, а частью урегулирования старых финансовых споров: в 1979 году шахская администрация пыталась закупить у американцев оружие для подавления Исламской революции и заплатила за это оружие 400 млн. долларов. Однако поставки так и не были осуществлены, так как шах бежал из страны. Поэтому основная сумма, четыре сотни миллионов сотенными не помеченными купюрами, была возвращена наличными, потому что банковские операции были запрещены. А оставшиеся 1,3 миллиарда составляли набежавшие на основной долг проценты за 35 лет. И эти проценты были переданы правительству Ирана через банки Швейцарии и Германии.

Впрочем, заключенная Обамой сделка не нравилась очень многим как в США, так и в Иране. В Тегеране были обеспокоены тем, что американцы не собираются уходить из их региона, а, значит, страна по-прежнему находится в опасности. Поэтому иранское правительство не видело особых причин отказываться от финансирования сомнительных, с точки зрения американцев, организаций и, по всей видимости, прекращать программу создания ядерного оружия. Что, в свою очередь, не могло не беспокоить американцев.

И тут на сцене появляется новый игрок — Дональд Трамп.

Просто бизнес, ничего личного

В свойственной ему нахально-напористой манере он пытается решить застарелый конфликт если не мытьем, как Обама, так катаньем. И расторгает ядерную сделку с Ираном, находясь в полной уверенности, что Тегеран не соблюдает ее условия. Введенные вновь экономические санкции наносят серьезный ущерб экономике Ирана. И это, понятным образом, вызывает возмущение иранского правительства. Которое начинает действовать в привычной парадигме: объявляет о скором возобновлении ядерной программы и переходит к агрессивным действиям и риторике. Тегеран активно угрожал другим участникам сделки, в частности — требуя у ЕС финансовой компенсации за потери от американских санкций. В прошлом году происходили захваты нефтяных танкеров Корпусом стражей Исламской революции. Прямо перед новым, 2020 годом, произошел обстрел американской военной базы в Киркуке, Ирак, погиб один военнослужащий. И, наконец, 31 декабря прошлого года произошло нападение на посольство США в Багдаде. По разведданным американской разведки за всеми этими действиями стояли возглавляемые и руководимые Касемом Сулеймани организации. Он же, кстати, несет ответственность за подавление волнений в Иране, в результате чего уже погибли, по разным данным, от 500 до 1500 протестующих.



Фото: Reuters

Именно нападение на посольство, кажется, стало соломинкой, сломавшей терпение американского верблюда. Во-первых, СМИ сразу вспомнили заложников из Тегерана 40-летней давности. А во-вторых, те же журналисты сразу стали сравнивать происходящее с событиями 2012 года в Бенгази, Ливия. Тогда в результате атаке на дипломатическую миссию США погибли посол и практически весь персонал посольства. Причем предшественника Трампа, Барака Обаму и его госсекретаря Хиллари Клинтон до сих пор критикуют за то, что правительство не сделало ничего для спасения жизней дипломатов, в основном — для того, чтобы не обострять внешнеполитическую ситуацию.

Трамп оказался в ситуации, когда любое его действие или бездействие может быть использовано против него политическими оппонентами. В первые часы после атаки на посольство СМИ, с которыми у него непростые, мягко скажем, отношения, говорили о том, что нечего было критиковать Обаму: вот, еще одна атака на дипломатическое представительство, а президент ничего не делает, и даже играет в гольф. Когда работники посольства были эвакуированы, а на место отправились 750 пехотинцев, те же СМИ заявили, что делать этого было нельзя, потому что это может обострить ситуацию в регионе. Однако Трамп сам во всем виноват, это он обострил отношения с Ираном. И дальше будет только хуже, и ничего Трамп с этим поделать не сможет.

В первый день 2020 года проблема казалась действительно еще более неразрешимой, чем обычно.

А кое-что за пазухой мы прячем, и не выносим нежностей телячьих

Убийство Касема Сулеймани 3 января 2020 года было неожиданным и нестандартным шагом. По совершенно понятным причинам, его подвергли жесткой критике средства массовой информации, которые Трампа сильно не любят. Надо отметить, что именно эти, которые Трампа не любят, СМИ доминируют на информационном поле США, да и глобально.



Касем Сулеймани. Фото: Reuters

Основные претензии заключались в том, что президент не уведомил Конгресс, союзников и фактически начал военные действия с иностранной державой. Более того, произошедшее может привести к началу военных действий между США и Ираном, а впоследствии — и к Третьей мировой войне.

Все, что связано с Трампом в американской прессе, сразу приобретает чрезвычайно эмоциональную окраску. Поэтому коллеги из американских СМИ, в погоне за кликами и вниманием испуганной публики, постарались на славу. Вплоть до того, что в Штатах возникли устойчивые слухи о том, что война на пороге, и Конгресс вот-вот объявит призыв военнообязанных. Надо сказать, что в стране с контрактной армией военный призыв проводился в последний раз во время войны во Вьетнаме и был отменен в 1973 году. Напуганная молодежь в возрасте 18−30 лет обвалила сайт Регистра военнообязанных (Selective Service System) в попытке узнать подробности или узнать, как можно откосить от военных действий. Совершенно естественно, что эта паника достигла Европы и России.

Если же смотреть на произошедшее с точки зрения сторонников Трампа, то можно услышать рассуждения о том, что убийство Сулеймани было точечным ударом, призванным сыграть роль пощечины для успокоения слишком разволновавшегося партнера. Кроме того, в нынешней ситуации ни США, ни Иран не заинтересованы в полномасштабном конфликте. Экономика Ирана и без того пострадала от санкций, а начало военных действий оставит правительство с незащищенной спиной, в которую сразу воткнут нож протестующие внутри страны. Трампу война тоже не нужна: она поднимет цены на нефть, ослабит экономику и полностью убьет его шансы на переизбрание в нынешнем году. Мнение о том, что президент стремится начать новый конфликт для поднятия рейтинга, не выдерживает критики: он, напротив, стремится уйти из региона, оставив его своей судьбе, и не тратиться больше на поддержание мира там, где правительства к нему не сильно стремятся.



Фото: Reuters

Что касается законности убийства Сулеймани, то оно было совершено на тех же основаниях, что и убийство Осамы бин Ладена в каденцию Барака Обамы. Предыдущий президент также единолично принял решение о ликвидации главы Аль-Каиды, не проинформировав предварительно Конгресс на основании того, что Аль-Каида была признана законодателями террористической организации. То же самое касается и Корпуса стражей Исламской революции: он был признан террористической организацией Конгрессом США в апреле 2019 года. Более того, планы по устранению Сулеймани создавались еще администрацией Обамы, однако не были воплощены в жизнь. В общем, за руководителем КСИР присматривали давно, и могли «убрать» при первой необходимости. Которая, кажется, по мнению Трампа, и возникла в первые дни нынешнего года.

Будем драться, или в гляделки играть?

Все, что произошло за прошедшую неделю, продемонстрировало, что интуиция в очередной раз не подвела рыжего Дональда. Ракетный обстрел военных баз США в Ираке носил символический характер. Все дело в том, что Тегеран проинформировал о будущем обстреле власти Ирака, а те, в свою очередь — американских военных, которые вовремя эвакуировали весь персонал. В результате никто из граждан США не пострадал. Обстрел ракетами территории вокруг посольства США в Багдаде тоже никого особенно не впечатлил: стрелявшие то ли промахнулись, то ли специально целились так, чтобы не попасть в пустующее здание посольства. Мы намеренно не будем затрагивать крушение самолета украинской авиакомпании МАУ. Есть ощущение, что мы так никогда официально и не узнаем правду о том, стала ли эта трагедия результатом конфликта.

В своем официальном заявлении по ситуации на Ближнем Востоке Трамп заявляет, что не намерен переходить к боевым действиям, а будет расширять экономические санкции против Ирана. Так сказать, до полного удовлетворения сторон и до тех пор, пока древнего врага не удастся заманить за стол переговоров, желательно безоружным. Кстати, после выступления американского лидера стоимость нефти на рынках резко упала, а биржевые котировки резко выросли. Рынки успокоились, чего и нам желают.

Власти Ирана на следующий день также заявили, что считают месть свершившейся и не намерены стремиться к эскалации конфликта.



Фото: farsnews.com

И тут возникает вполне логичный вопрос: а дальше что? Ну, в первую очередь, США расширят экономические санкции в отношении Ирана. Это еще более усугубит экономические проблемы страны. Трамп заявил, что его цель — переговорный процесс с целью искоренения терроризма в регионе. Можно ли ему верить — кто знает? Тегеран точно большого доверия к нему не испытывает, скорее наоборот. Удастся ли 45 президенту найти силовые подходы к почти вековой истории ирано-американского конфликта, и сможет ли правительство Ирана пойти на переговоры с Вашингтоном? Никто не знает.

В любом случае, Третьей мировой точно не будет. Максимум, нас ждет — еще десятилетия проблем на Ближнем Востоке.