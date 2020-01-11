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«Премьер-министры тоже сделаны из плоти и крови»: премьер Австралии признал ошибки в борьбе с пожарами

12.01.2020 09:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признался, что действия властей страны по борьбе с лесными пожарами не всегда были эффективны и теперь нуждаются в тщательном анализе.


Фото: Reuters

В интервью телеканалу Эй-би-си Моррисон заявил, что с некоторыми из возникших проблем он мог бы справиться гораздо лучше.

«Это очень чувствительная среда, очень эмоциональная среда. Премьер-министры тоже сделаны из плоти и крови, когда они взаимодействуют с этими (пострадавшими от лесных пожаров) людьми», — сказал премьер.

Моррисон особо упомянул тяжелую работу пожарных в борьбе со стихией, а также отметил, что правительству необходимо играть более активную роль в решении этих проблем.

Премьер объявил о начале публичного расследования, которое должно установить, насколько эффективно власти действовали в кризисной ситуации.

Ранее правительство Моррисона подверглось жесткой критике со стороны австралийских граждан. Многие убеждены, что власти недостаточно делают для борьбы с пожарами, в результате которых с сентября погибли как минимум 28 человек.

Во время поездки в штат Новый Южный Уэльс, наиболее сильно пострадавший от пожаров, Моррисону пришлось выслушивать оскорбления от местных жителей, один из которых назвал его идиотом.

В пятницу несколько десятков тысяч человек вышли на улицы австралийских городов, в том числе Сиднея, Мельбурна и Канберры: демонстранты, в частности, требовали от правительства как можно скорее отказаться от использования ископаемых видов топлива.

Однако в интервью Моррисон отметил, что пожары произошли в первую очередь под влиянием глобальных климатических изменений, поэтому для решение этих проблем необходимы глобальные меры.

«Мы живем в эпоху более долгого, жаркого и сухого лета. Безусловно, на это влияют более широкие климатические перемены», — сказал премьер.

В субботу австралийские пожары немного ослабели, однако метеорологи предупреждают, что на следующей неделе вновь ожидается жаркая погода, благоприятствующая пожарам.

Власти говорят, что ситуация не изменится до тех пор, пока не начнутся сильные дожди.

На сегодняшний день в Новом Южном Уэльсе остается 123 активных очага пожаров, более 2 тысяч домов оказались разрушены.

В штате Виктория насчитывается 32 очага пожаров. В субботу во время борьбы с огнем погиб местный пожарный, и общее число жерств выросло до 28.

 
 
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Моррисон заявил, что с некоторыми из возникших проблем он мог бы справиться гораздо лучше.
 
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