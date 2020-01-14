Бывший папа римский Бенедикт XVI отказался от авторства книги о целибате

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Архиепископ Георг Генсвайн от лица бывшего папы римского Бенедикта XVI попросил удалить имя понтифика из числа соавторов книги «Из глубин наших сердец», которая на этой неделе должна выйти во Франции. С соответствующей просьбой он обратился к основному автору, кардиналу Роберу Саре, который должен передать ее в издательство, сообщает агентство Reuters .



На фото Reuters два папы римских — Франциск и Бенедикт XVI

Поводом для обращения стал спор, который возник после публикации отрывков книги в Le Figaro. В частности, в ней приводились слова Бенедикта XVI о необходимости сохранить институт целибата (безбрачие священников в Римско-католической церкви). Часть духовенства посчитала, что подобные утверждения могут нанести удар по репутации действующего папы Франциска, который выступал за облегчение целибата.

Сам Сара, который при Бенедикте XVI входил в папский совет Cor Unum, ранее опроверг предположения о том, что использовал имя бывшего понтифика без его разрешения. По словам кардинала, Бенедикт XVI знал о будущей книге и вносил в нее свои правки. Сара пообещал, что в исправленной версии бывший папа будет назван не соавтором, а человеком, который внес значительный вклад в ее написание.

Вопрос о смягчении условий целибата был поднят в прошлом году, когда в Ватикане обсуждали ситуацию с лесными пожарами в Амазонии. Тогда часть священников в Бразилии попросили Франциска дать право женатым становиться священниками в труднодоступных районах. Объяснялось это предложение нехваткой людей, желающих нести Слово Божье, сообщила газета El Pais .

Обет безбрачия был узаконен в западном христианстве в VI веке. Считалось, что священник не должен жениться, чтобы полностью посвятить себя Богу. В православии разрешено посвящать в белое духовенство уже женатых людей, однако епископами они стать не могут: епископ должен обязательно быть избран из числа монахов (черное духовенство), которые и при пострижении дают обет целомудрия.