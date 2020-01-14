ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший папа римский Бенедикт XVI отказался от авторства книги о целибате

14.01.2020 22:17 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Архиепископ Георг Генсвайн от лица бывшего папы римского Бенедикта XVI попросил удалить имя понтифика из числа соавторов книги «Из глубин наших сердец», которая на этой неделе должна выйти во Франции. С соответствующей просьбой он обратился к основному автору, кардиналу Роберу Саре, который должен передать ее в издательство, сообщает агентство Reuters.


На фото Reuters два папы римских — Франциск и Бенедикт XVI

Поводом для обращения стал спор, который возник после публикации отрывков книги в Le Figaro. В частности, в ней приводились слова Бенедикта XVI о необходимости сохранить институт целибата (безбрачие священников в Римско-католической церкви). Часть духовенства посчитала, что подобные утверждения могут нанести удар по репутации действующего папы Франциска, который выступал за облегчение целибата.

Сам Сара, который при Бенедикте XVI входил в папский совет Cor Unum, ранее опроверг предположения о том, что использовал имя бывшего понтифика без его разрешения. По словам кардинала, Бенедикт XVI знал о будущей книге и вносил в нее свои правки. Сара пообещал, что в исправленной версии бывший папа будет назван не соавтором, а человеком, который внес значительный вклад в ее написание.

Вопрос о смягчении условий целибата был поднят в прошлом году, когда в Ватикане обсуждали ситуацию с лесными пожарами в Амазонии. Тогда часть священников в Бразилии попросили Франциска дать право женатым становиться священниками в труднодоступных районах. Объяснялось это предложение нехваткой людей, желающих нести Слово Божье, сообщила газета El Pais.

Обет безбрачия был узаконен в западном христианстве в VI веке. Считалось, что священник не должен жениться, чтобы полностью посвятить себя Богу. В православии разрешено посвящать в белое духовенство уже женатых людей, однако епископами они стать не могут: епископ должен обязательно быть избран из числа монахов (черное духовенство), которые и при пострижении дают обет целомудрия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удалить имя понтифика на покое с обложки книги кардинала Робера Сары попросил от его имени архиепископ, который был личным секретарем Бенедикта XVI.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Дымовой шлейф от пожаров в Австралии преодолел более половины пути вокруг Земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика