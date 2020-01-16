Подготовкой поправок в Конституцию займутся Прилепин, Мацуев, Терешкова

Источник материала: Tut.by

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которой предстоит подготовить предложения о внесении поправок в Конституцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Фото: пресс-служба президента России

Сопредседателями рабочей группы, согласно опубликованному документу, стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.

Всего в группу вошли 75 человек, представляющие разные сферы. Среди них, например, писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Владимир Машков и другие.

В беседе с ТАСС Клишас сообщил, что первое рабочее заседание группы состоится 17 января. В четверг, 16 января, с участниками группы встретится Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Изменения в конституцию Путин анонсировал во время послании Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра, предложенную президентом.

Вскоре после послания премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил свое решение необходимостью дать главе государства возможность реализовать предложения, внесенные в рамках послания Федеральному собранию. Путин подписал указ об отставке правительства, возложив на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Следом глава государства предложил на пост премьер-министра нынешнего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.