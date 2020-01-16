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Подготовкой поправок в Конституцию займутся Прилепин, Мацуев, Терешкова
16.01.2020 07:22 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которой предстоит подготовить предложения о внесении поправок в Конституцию. Об этом сообщается
Сопредседателями рабочей группы, согласно опубликованному документу, стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.
Всего в группу вошли 75 человек, представляющие разные сферы. Среди них, например, писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Владимир Машков и другие.
В беседе с ТАСС Клишас сообщил, что первое рабочее заседание группы состоится 17 января. В четверг, 16 января, с участниками группы встретится Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
Вскоре после послания премьер Дмитрий Медведев
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Первое рабочее заседание группы состоится 17 января. В четверг, 16 января, с участниками группы встретится Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
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