Два острова в Индонезии полностью ушли под воду из-за повышения уровня моря

Источник материала: Tut.by

Два необитаемых острова, входящих в состав индонезийской провинции Южная Суматра, полностью ушли под воду в результате повышения уровня моря из-за глобального потепления. Об этом пишет в четверг газета The Straits Times , приводя данные местной организации «Форум по окружающей среде».

«Острова Бетет и Гундул в настоящее время находятся на отметке 1−3 м ниже уровня моря», — заявил руководитель этой неправительственной структуры Хайрул Собри. «Если не предпринять срочных действий, то под угрозой исчезновения находятся еще четыре острова, входящих в состав этой провинции», — предупредил эксперт. Так, по его словам, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке, Калонг и Салах Намао — примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат — около 3 м над водой.

Он отметил, что Салах Намао все еще является обитаемым, несмотря на то, что с 1990-х годов местные жители постепенно начали покидать остров, в том числе из-за повышения уровня моря. Эксперт также рассказал, что на ушедшем под воду острове Бетет раньше располагался национальный заповедник, получивший признание ЮНЕСКО.

Индонезия находится на крупнейшем в мире архипелаге, в состав которого входят 18 тыс. островов.