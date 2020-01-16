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Украинские СМИ опубликовали «скандальную прослушку» кабинета министров

16.01.2020 06:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинские СМИ распространили аудиозаписи якобы закрытого совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука с представителями кабинета министров и руководством Национального банка, где он назвал себя и главу государства «профанами» в экономике. В правительстве страны не комментируют эту информацию.


Алексей Гончарук. Фото: Reuters

«Пресс-служба кабинета министров не располагает информацией о подлинности ни одной аудио или видеозаписи, которые распространяются в сети интернет», — сообщила в среду вечером пресс-служба украинского правительства.

Накануне на созданном в среду YouTube-канале под названием «Как обмануть президента» было опубликовано два аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. «История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова (глава Минфина — прим. ТАСС), Яков Смолий (глава НБУ), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ), Юлия Ковалив (замглавы Офиса президента) собирались на совещание к „тупому президенту“ Зеленскому», — гласит подпись под первым роликом.

Приписываемый Гончаруку голос на аудиозаписи просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. В свою очередь, якобы Гончарук на записи признает, что он сам — «профан» в экономике и что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

Во второй записи, кроме уже упомянутых лиц, якобы также звучат реплики главы Минэкономики Тимофея Милованова и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. По неподтвержденной информации, может быть опубликовано до 14 таких аудиороликов.

В украинских СМИ также распространилась информация со ссылкой на источники в офисе президента о том, что Гончарук после обнародования записей написал заявление об отставке. Между тем, пресс-служба кабмина Украины опровергла это. «Информация относительно заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Пока не было какой-либо реакции на обнародованные записи ни со стороны официальных лиц, ни со стороны правоохранительных органов.

 
 
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В украинских СМИ также распространилась информация со ссылкой на источники в офисе президента о том, что Гончарук после обнародования записей написал заявление...
 
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