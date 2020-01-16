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«Косметический ремонт или дом под снос»: зачем Путин меняет систему власти
16.01.2020 08:58 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россияне внезапно переместились в новую политическую реальность. Владимир Путин
Как изменится политическая система
Поправки в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным, — самые радикальные за 27-летнюю историю российского основного закона. Они расширяют полномочия парламента, ослабляют президента, фактически уничтожают независимость высших судов и вводят в вертикаль власти новый элемент — Государственный совет с пока непонятными полномочиями.
Усиление парламента. Госдума и Совет Федерации получат право реально влиять на состав правительства. Сейчас парламент согласовывает предложенную президентом кандидатуру премьера, а в назначении министров вообще не участвует.
Ослабление президента. Помимо потери важных полномочий за счет усиления роли парламента, следующий президент РФ лишится возможности повторить рокировку Владимира Путина, вернувшегося на третий и четвертый срок после перерыва. Из Конституции уберут оговорку о том, что президент не может занимать пост «два раза подряд». Заодно президентский пост обезопасят от эмигрантов (например, Михаила Ходорковского): его разрешат занимать только людям, последние 25 лет постоянно жившим в России и никогда не имевшим иностранного гражданства или вида на жительство.
Новая роль Госсовета. Путин учредил Государственный совет в 2000 году в качестве декоративной замены Совета Федерации для губернаторов, которых тогда изгнали из верхней палаты парламента. Сейчас это совещательная структура при президенте, которая даже не имеет статуса государственного органа. Сегодня Путин сказал, что Госсовет обеспечивает эффективное рассмотрение «наиболее значимых для граждан и страны вопросов» и пообещал закрепить в Конституции его новые полномочия. Политологи давно
Ослабление высших судов. Полномочия Конституционного суда формально расширятся — ему дадут право проверять на соответствие Конституции и отклонять любые законопроекты и нормативно-правовые акты госорганов. Но при этом независимость высших судов фактически уничтожается — президенту будет дано право предлагать Совету Федерации увольнять судей Конституционного и Верховного судов. Сейчас СФ может сделать это только по представлению самих судов. После реформы КС и ВС по уровню независимости будут мало отличаться от правового управления администрации президента.
Главные вопросы
Будущее Владимира Путина. То, что Владимир Путин выделил важное место в плане политической реформы Госсовету, политологи восприняли как прямой намек
Кто станет президентом. Если Владимир Путин уйдет с поста президента, это значит, что перед новыми выборами предстоит кастинг преемников. До сегодняшнего дня главным кандидатом на эту роль был Дмитрий Медведев — хотя бы формально: в случае болезни или смерти Владимира Путина и.о. президента стал бы именно он. Теперь, на специально учрежденной должности заместителя Путина в Совете безопасности, Медведев будет только одним из кандидатов.
Причины отставки Медведева толком объявлены не были — ни Путиным, ни им самим. Министры узнали об отставке правительства прямо перед официальным объявлением. «Как гром среди ясного неба. Ничего с утра не предвещало, и в Манеже на Послании тоже не было ни намека», — сказал The Bell один из них. Соцсети премьера хранят молчание. Forbes со ссылкой на одного из чиновников
Через похожий процесс мы уже проходили в 2005—2007 году. Тогда Владимир Путин два года выбирал между Дмитрием Медведевым и Сергеем Ивановым и окончательно определился в самый последний момент — в декабре 2007-го, за три месяца до президентских выборов. Пост премьера во время операции «Преемник» занимали технические фигуры — Михаил Фрадков и Виктор Зубков, после выборов уступивший должность Владимиру Путину. Настоящие кандидаты в преемники, Медведев и Иванов, соревновались друг с другом на должностях вице-премьеров.
Роль Михаила Мишустина. Технократ Мишустин не выглядит кандидатом на роль преемника. Политологи
Что выйдет из конституционной реформы Владимира Путина, сейчас вряд ли может предсказать даже сам Владимир Путин. Понятно одно: политическая жизнь в стране в одночасье стала интереснее, и в ближайшие годы нам, может быть, будет за чем следить. Но что это — «косметический ремонт», реновация или «скоро тут будет новый дом» — пока совсем непонятно, признается в разговоре с The Bell один из вхожих во власть бизнесменов.
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Поправки в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным, - самые радикальные за 27-летнюю историю российского основного закона. Они расширяют полномочия...
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