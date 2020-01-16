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Дмитрия Медведева назначили на новую должность
16.01.2020 16:54 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин, как и анонсировал ранее, назначил бывшего премьер-министра страны Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности. Соответствующий указ
«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей председателя Правительства Российской Федерации», — сказано в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым
Вчера же Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. Главой Совбеза РФ является Владимир Путин, Дмитрий Медведев — один из постоянных членов Совбеза.
Совбез РФ — конституционный орган, осуществляющий подготовку решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности. Президент РФ может возложить на Совет безопасности «иные задачи и функции в соответствии с законодательством Российской Федерации».
16 января Путин также подписал указ о
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Президент России Владимир Путин назначил бывшего премьер-министра страны Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности.
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