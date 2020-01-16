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Дмитрия Медведева назначили на новую должность

16.01.2020 16:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин, как и анонсировал ранее, назначил бывшего премьер-министра страны Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности. Соответствующий указ подписан 16 января.


Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей председателя Правительства Российской Федерации», — сказано в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Такое решение было принято после того, как Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию.

Вчера же Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. Главой Совбеза РФ является Владимир Путин, Дмитрий Медведев — один из постоянных членов Совбеза.

Совбез РФ — конституционный орган, осуществляющий подготовку решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности. Президент РФ может возложить на Совет безопасности «иные задачи и функции в соответствии с законодательством Российской Федерации».

16 января Путин также подписал указ о назначении нового премьер-министра. Им стал Михаил Мишустин.

 
 
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Президент России Владимир Путин назначил бывшего премьер-министра страны Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности.
 
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