В Украине на два года снизили возраст призыва в армию

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную военную службу с 18 лет.



Фото: Министерство обороны Украины

С апреля этого года на срочную военную службу призовут «пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу».

Кроме того, в апреле и октябре 2020 года в запас уволят военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалиста или магистра и выслужили установленные сроки. В апреле и октябре в запас уволят других военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки.

С 2015 года в Украине на службу призывались молодые люди от 20 лет и старше.