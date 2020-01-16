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В Украине на два года снизили возраст призыва в армию

16.01.2020 19:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную военную службу с 18 лет.


Фото: Министерство обороны Украины

С апреля этого года на срочную военную службу призовут «пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу».

Кроме того, в апреле и октябре 2020 года в запас уволят военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалиста или магистра и выслужили установленные сроки. В апреле и октябре в запас уволят других военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки.

С 2015 года в Украине на службу призывались молодые люди от 20 лет и старше.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную военную службу с 18 лет.
 
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