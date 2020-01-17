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Премьер Украины Алексей Гончарук объявил, что уходит в отставку

17.01.2020 18:32 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Алексей Гончарук написал заявление Владимиру Зеленскому об отставке, и офис президента подтвердил получение. Об этом премьер-министр сообщил о своем решении 17 января на своей странице в Facebook.

Можно предположить, что отставка премьера связана с недавним скандалом из-за аудиозаписи, где Гончарук вместе с другими министрами обсуждал непонимание Зеленским экономических процессов.

Однако в заявлении Гончарук подчеркнул, что пришел на должность выполнять программу президента, ибо он «является образцом открытости и порядочности».

Он отметил, что люди, которые работают с ним – это «команда порядочных людей». Но в последние дни в интернете появились публикации с намеком на неуважение правительством лидера страны.

По словам премьера, его команда работала над тем, чтобы страна изменилась, и над тем, чтобы подготовить ее к 2020 году.

Вопрос об отставке находится теперь компетенции Верховной Рады Украины. Если его поддержат депутаты, то в отставку вслед за премьером пойдет все правительство. Но это не может произойти в течение года со дня утверждения программы деятельности Кабинета министров.

 
 
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Гончарук написал заявление Владимиру Зеленскому об отставке, и офис президента подтвердил получение. Об этом премьер-министр сообщил о своем решении 17 января на...
 
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