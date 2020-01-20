ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-премьер России Медведев заявил, что доволен работой своего правительства

20.01.2020 06:31 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью «Первому каналу» рассказал, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством, однако нерешенные вопросы все же остались.


Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

«Прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал он.

По его словам, предыдущему правительству не удалось в полной мере обеспечить рост реальных доходов населения, поэтому это должно стать ключевой задачей для нового кабмина под руководством Михаила Мишустина.

Медведев подчеркнул, что работа первого правительства, которое он возглавил, началась, когда Россию накрыла волна финансового кризиса и санкций после присоединения Крыма, что серьезно ударило по бюджету страны. Несмотря на это, в качестве достижений своего состава правительства Медведев назвал снижение инфляции до 3% и реализацию программы импортозамещения.

«Я этой работой доволен. Мы обсуждали это и с президентом страны», — заключил он.

15 января Медведев объявил о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. По его словам, данная мера необходима для того, чтобы дать президенту возможность «принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию». Новым премьер-министром указом главы государства стал Михаил Мишустин, с 2010 года руководивший Федеральной налоговой службой. Медведев, в свою очередь, приняв предложение Путина, был назначен замглавы Совета безопасности.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Китае от пневмонии нового типа погибли три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика