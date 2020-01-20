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Экс-премьер России Медведев заявил, что доволен работой своего правительства
20.01.2020 06:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью
«Прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал он.
По его словам, предыдущему правительству не удалось в полной мере обеспечить рост реальных доходов населения, поэтому это должно стать ключевой задачей для нового кабмина под руководством Михаила Мишустина.
Медведев подчеркнул, что работа первого правительства, которое он возглавил, началась, когда Россию накрыла волна финансового кризиса и санкций после присоединения Крыма, что серьезно ударило по бюджету страны. Несмотря на это, в качестве достижений своего состава правительства Медведев назвал снижение инфляции до 3% и реализацию программы импортозамещения.
«Я этой работой доволен. Мы обсуждали это и с президентом страны», — заключил он.
15 января Медведев объявил о решении кабмина в полном составе
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«Прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган...
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