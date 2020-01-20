Экс-премьер России Медведев заявил, что доволен работой своего правительства

Источник материала: Tut.by

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью «Первому каналу» рассказал, что в целом доволен тем, как работало правительство под его руководством, однако нерешенные вопросы все же остались.



Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

«Прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал он.

По его словам, предыдущему правительству не удалось в полной мере обеспечить рост реальных доходов населения, поэтому это должно стать ключевой задачей для нового кабмина под руководством Михаила Мишустина.

Медведев подчеркнул, что работа первого правительства, которое он возглавил, началась, когда Россию накрыла волна финансового кризиса и санкций после присоединения Крыма, что серьезно ударило по бюджету страны. Несмотря на это, в качестве достижений своего состава правительства Медведев назвал снижение инфляции до 3% и реализацию программы импортозамещения.

«Я этой работой доволен. Мы обсуждали это и с президентом страны», — заключил он.

15 января Медведев объявил о решении кабмина в полном составе уйти в отставку . По его словам, данная мера необходима для того, чтобы дать президенту возможность «принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию». Новым премьер-министром указом главы государства стал Михаил Мишустин, с 2010 года руководивший Федеральной налоговой службой. Медведев, в свою очередь, приняв предложение Путина, был назначен замглавы Совета безопасности.