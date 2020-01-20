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Пять человек сварились заживо в мини-отеле Перми
20.01.2020 12:01 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Прорыв трубы с горячей водой стал причиной гибели пятерых человек в мини-отеле в Перми ночью 20 января.
Пять челочек скончались от ожогов,
Труба горячего отопления прорвалась в частном отеле «Карамель» и стала заливать помещение. Пять постояльцев практически сварились заживо, их тела обнаружили только после откачки воды.
Еще трое человек получили ожоги конечностей и находятся в больнице. Пострадали и двое спасателей.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц».
На место прибыли власти Пермского края. Семьям погибших и пострадавших обещают оказать необходимую помощь.
Местное издание «Пермь онлайн»
ФОТО: Министерство территориальной безопасности Пермского края
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Прорыв трубы с горячей водой стал причиной гибели пятерых человек в мини-отеле в Перми ночью 20 января.
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