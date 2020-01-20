Пять человек сварились заживо в мини-отеле Перми

Прорыв трубы с горячей водой стал причиной гибели пятерых человек в мини-отеле в Перми ночью 20 января.

Пять челочек скончались от ожогов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Труба горячего отопления прорвалась в частном отеле «Карамель» и стала заливать помещение. Пять постояльцев практически сварились заживо, их тела обнаружили только после откачки воды.

Еще трое человек получили ожоги конечностей и находятся в больнице. Пострадали и двое спасателей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц».

На место прибыли власти Пермского края. Семьям погибших и пострадавших обещают оказать необходимую помощь.

Местное издание «Пермь онлайн» уточняет, что среди погибших – 4-летняя девочка, всего пострадало 6 человек.

ФОТО: Министерство территориальной безопасности Пермского края