Зеленский об отношениях с Путиным: Он понимает мою позицию о независимой Украине

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский глава Владимир Путин понимает его в вопросе независимости Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию The Times of Israel .



Фото: Reuters

Зеленский считает, что после их разговоров удалось вернуть украинских политзаключенных и корабли, а также провести «нормандскую встречу».

«С президентом Российской Федерации сегодня начался наш диалог. У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться в „нормандском формате“. После этого произошел второй обмен заключенными — самый большой такой обмен», — сказал президент.

По его словам, Путин понимает его позицию, что Украина — независимая.

«Он не говорил мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове», — добавил он.

9 декабря прошлого года в Париже состоялась встреча в «нормандском формате» относительно урегулирования ситуации на Донбассе. В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.