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Зеленский об отношениях с Путиным: Он понимает мою позицию о независимой Украине
20.01.2020 11:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский глава Владимир Путин понимает его в вопросе независимости Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию
Зеленский считает, что после их разговоров удалось вернуть украинских политзаключенных и корабли, а также провести «нормандскую встречу».
«С президентом Российской Федерации сегодня начался наш диалог. У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться в „нормандском формате“. После этого произошел второй обмен заключенными — самый большой такой обмен», — сказал президент.
По его словам, Путин понимает его позицию, что Украина — независимая.
«Он не говорил мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове», — добавил он.
9 декабря прошлого года в Париже состоялась
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский глава Владимир Путин понимает его в вопросе независимости Украины.
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