«Держись, бро!» Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова

Источник материала: Tut.by

Басманный суд Москвы арестовал всех пятерых полицейских, обвиняемых в фальсификациях улик по делу журналиста Ивана Голунова и незаконном приобретении и хранении наркотиков, — Романа Феофанова, Дениса Коновалова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева.



Игорь Ляховец в зале суда. Фото: Дарья Гуськова / Медиазона

Бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы майор Ляховец — самый высокопоставленный из пяти обвиняемых. Именно его следствие считает организатором незаконного задержания специального корреспондента «Медузы».

Следственный комитет России накануне сообщил о задержании пяти бывших сотрудников УВД. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Четверо арестованных не признали своей вины, один признал частично — в части применения силы к Голунову.

По версии следствия, с «целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности» полицейские подложили наркотики в его рюкзак и квартиру. «При этом подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», — заявили накануне в СКР.

«Коммерсант» также сообщал о задержании экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Андрея Щирова, но его СКР не упоминал в числе задержанных. Интерфакс со ссылкой на источник сообщал, что Щиров был допрошен, но остался в статусе свидетеля. Кого же в итоге арестовали?

Роман Феофанов, 27 лет. Бывший оперативник УВД по ЗАО

— Держись, бро! — кричит брат Романа Феофанова, когда того заводят под конвоем в зал суда.

— Все нормально, все нормально! — громко отвечает Феофанов.

Он идет по живому коридору из журналистов в наглухо застегнутой зеленой куртке с капюшоном и в балаклаве, закрывающей лицо до самых глаз. Бывший полицейский так и сидит в прозрачной клетке-«аквариуме» весь процесс, несмотря на жару в зале суда.

Феофанову 27 лет, он москвич, не закончил обучение в Московском университете имени С.Ю. Витте на юрфаке. Когда судья спрашивает, кем он работал на момент задержания, Феофанов говорит, что в УВД по ЗАО, хотя оттуда его уволили еще в июле — вместе с другими полицейскими, причастными к делу Голунова. Это увольнение они оспаривали в суде.

— Оставаясь на свободе, может скрыться от следствия, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей, — произносит стандартную формулировку следователь.

— За восемь месяцев, которые велось расследование в отношении меня, я мог спокойно покинуть Москву, скрыться, — возражает Феофанов. — Я жил по месту жительства, никуда не переезжал, не уезжал.

— С ходатайством следователя не согласны? Почему? — помогает ему судья Наталья Дударь.

— Потому что я не виноват, — говорит Феофанов. — У меня всё.

Адвокат Александр Шабуров говорит, что его подзащитный работал в УВД всего два месяца.

— Как опытный сотрудник Ляховец, которому вменяют организацию преступной группы, мог принять в группу неопытного человека и тем более договориться о совершении преступления в отношении Голунова? — спрашивает адвокат.

А если Феофанов все-таки был в преступной группе, то был там самым младшим по званию, то есть не мог принимать самостоятельных решений, настаивает Шабуров.

— Все нормально, я не виноват, — говорит Феофанов родным перед оглашением решения суда.

Судья принимает решение арестовать его на два месяца.

— Все нормально, — повторяет он. — Это все вранье.

— Почему же вас тогда задержали? — кричат журналисты, но приставы не разрешают задавать обвиняемому вопросы и выводят всех из зала.

Денис Коновалов, 31 год. Бывший оперативник УВД по ЗАО

Другой обвиняемый по делу Денис Коновалов настаивает на том, что у него было время скрыться, если бы он этого хотел.

Коновалов 1988 года рождения. У него безработная жена и двое детей. Младший — с ограниченными возможностями, он проходит реабилитацию, а из-за ареста отца лишился единственного кормильца.

Адвокат Коновалова Юрий Чередник просит суд назначить его подзащитному меру пресечения, не связанную с арестом. Для ареста нужны «исключительные» обстоятельства, при которых более мягкую меру применить невозможно, говорит он.

Коновалову вменяют преступление, совершенное организованной группой, но «организованная группа — это сотрудники, которые работали в этом подразделении, и тут вопрос насколько она организованная», рассуждает адвокат (цитата по «Медиазоне»).

Судья решает, что более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, Коновалову избрать невозможно. Бывший полицейский арестован до 29 марта.

Коновалов слушает решение суда молча. Родственники бывшего полицейского поддержать его в суд не пришли.

Игорь Ляховец, 37 лет. Бывший заместитель начальника отдела УВД по ЗАО

Майор Ляховец, которого следствие считает организатором преступной группы, гораздо многословнее. Он считает, что арест — способ давления на него.

— В предоставленных материалах нет ни малейших данных, что я причастен к преступлению, кроме показаний Голунова. Считаю это моральным и физическим давлением. Мне уже сказали, что мне будут созданы особые условия содержания, чтобы память лучше «восстанавливалась», — выступает в суде Ляховец. — Поступали предложения дать «нужные» показания, чтобы пойти под домашний арест. Реально по факту ни малейших доказательств преступления нет! Под данную ситуацию, как расписано в обвинении, можно поставить любую опергруппу!

Он называет уголовное преследование «актом возмездия».

— Все знают, что ситуация политическая, — продолжает он. — И что отпустили Голунова — это не заслуга Голунова или адвоката, который пиарится на всех заседаниях. Было произнесено, что пять сотрудников должны быть наказаны — это акт возмездия. Если будет выбрана мера пресечения в качестве ареста — это просто с целью оказания давления.

Затем Ляховец приводит еще один аргумент в пользу своей невиновности:

— На момент инкриминируемых преступлений я вообще находился в отпуске, поэтому фактически не мог отдавать команд. Да, мне сотрудники звонили, я им давал советы, потому что у них маленький опыт. Но фактически я находился в отпуске.

Майора в суде защищает адвокат Алексей Коврижкин.

— Сначала в угоду общественному мнению отпускают человека, не разобравшись, виновен он или нет, — описывает он дело Голунова, которое летом вызвало небывалый резонанс. — Потом в угоду политическим соображением формируют нелепое уголовное дело без доказательств. Мной представлены доказательства, что за годы службы Ляховец ни разу не опорочил свою честь. Служил своей стране, боролся с этим злом.

В правоохранительных органах 37-летний Ляховец работает с 1999 года. Он женат, у супругов 14-летний сын. Жена Ляховца сидит максимально близко к клетке.

Бывший полицейский рассказывает суду, что у него заболевание головного мозга, малолетний ребенок на иждивении и престарелые родители. Следователь парирует: данных о тяжелых заболеваниях нет, ничто не мешает содержать его под стражей.

Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению и решает заключить Ляховца под стражу до 29 марта.

Максим Уметбаев, 26 лет. Бывший оперативник УВД по ЗАО

Следующим суд избирает меру пресечения Максиму Уметбаеву 1993 года рождения, бывшему оперуполномоченным отдела УВД по ЗАО. Именно Уметбаев, как рассказывал Голунов, после задержания ударил его в висок в отделении.

На заседании суда Уметбаев заявляет, что частично признает вину — «в части побоев Голунова». И просит не отправлять его в СИЗО.

— Я сотрудничаю со следствием. Я все открыто и честно рассказал следователю, частично признал вину в причинении физической силы, — говорит он (до этого было известно, что задержанные по делу полицейские показаний не дают).

Адвокат Уметбаева Сергей Королев просит не заключать его подзащитного под стражу, поскольку тот признал на допросе, что ударил Голунова, превысив тем самым полномочия. Его подзащитный «в задержании и досмотре потерпевшего, когда и были найдены наркотические вещества, участия не принимал», настаивает адвокат.

— Его задача была одна — осмотреть квартиру, вернуться обратно. В квартиру он уехал с понятыми, в квартире он все время находился рядом с потерпевшим. То есть возможности что-то добавить у него не было, — объясняет суду адвокат Королев.

Сам Уметбаев рассказывает, что приехал в УВД по вызову своего начальника Ляховца. При этом сам Ляховец ранее на заседании заявил, что был в отпуске и консультировал подчиненных по телефону.

По версии майора, он «приказов отдавать не мог», поскольку был в отпуске, и хотя говорил что-то подчиненным по телефону, это были не приказы, а просто ему звонили за советом, а он отвечал. Однако из сказанного Уметбаева следовало, что Ляховец все-таки приказывал ему.

Как и трех других бывших полицейских, суд заключил Уметбаева под стражу на два месяца.

Акбар Сергалиев, 29 лет. Бывший оперативник УВД по ЗАО

Ближе к девяти вечера Басманный суд арестовал последнего из пяти бывших полицейских, задержанных по делу о подбрасывании Голунову наркотиков.

Акбару Сергалиеву 29 лет, в 2018 году у него родился сын. Он нуждается в лечении и уходе из-за заболевания сердечно-сосудистой системы, говорит адвокат.

После того как в июле его уволили из полиции, он устроился на работу в службу безопасности сети магазинов «Красное и белое».

Адвокат Денис Ковалев, как и защитники других полицейских, обращает внимание суда на то, что Сергалиев знал, что идет следствие, но не попытался ему воспрепятствовать, поэтому его не надо заключать под стражу. Адвокат настаивает, что в деле нет материалов, подтверждающих вину именно Сергалиева.

— Получается, что любой человек, который до этого работал в органах полиции, априори ставится в ущемленное положение относительно других граждан! — возмущается адвокат.

Сам Сергалиев говорит, что он не задерживал Голунова сам и не имел никакого «тактильного контакта» с ним «до момента его личного досмотра».

— Я воспитан в Суворовском училище, а до этого с девяти лет жил в детском доме, — говорит он суду.

Как и всех остальных, судья арестовала Сергалиева на два месяца.

Дело Ивана Голунова

Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года, в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. Ему предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он сразу заявил, что наркотики ему подбросили, и связывал это со своими журналистскими расследованиями.

Через несколько дней следователи сняли с журналиста все обвинения, а глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова.

13 июня президент Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова.

Еще четверо сотрудников УВД, имевших отношение к аресту журналиста, были уволены после проверки, позже был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Щиров. Полицейские пытались оспорить увольнение в суде, но безуспешно.

Голунов пытался в судебном порядке добиться ответа на вопрос, кто должен отвечать за то, что ему подбросили наркотики, но 2 декабря Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения его жалобу на бездействие Следственного комитета России в расследовании дела о наркотиках, по которому ранее он проходил как обвиняемый.

11 декабря Голунов подал заявление в ФСБ с просьбой о регистрации сообщения о преступлении, касающегося применении к нему насилия и подкидывания наркотических средств сотрудниками отдела полиции по Западному административному округу Москвы. Кроме того, в заявлении Голунов указал, что его били сотрудники полиции.

19 декабря президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции отвечал на вопрос о ситуации с Голуновым. Он сообщил, что в рамках расследования в отношении пяти сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин говорил, что узнал об этих делах из новостей о заявлении Путина. Сами дела против полицейских были возбуждены за день до путинской пресс-конференции.

В четверг Бадамшин рассказал, что следствие считает мотивом преступления в отношении Голунова «личную заинтересованность в продвижении по службе, получение наград и поощрений по службе, искусственное повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений». Адвокат сослался на материалы дела.

Наталия Зотова, Амалия Затари

Би-би-си