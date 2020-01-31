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ВОЗ объявила эпидемию коронавируса международным ЧП

31.01.2020 10:31 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае международной чрезвычайной ситуацией.

«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса», – сообщил Би-Би-Си глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Такое заявление он сделал в связи с распространением эпидемии по всей территории Китая.

Под международными ЧС ВОЗ подразумевает «экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам» и «потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества».

В организации заявили, что страны мира должны принять меры для раннего распознавания вируса, изоляции больных и отслеживания их контактов. Таким образом смертельную эпидемию можно остановить.

Глава ВОЗ напомнил, что организация поддерживает жителей Китая и всех, кого затронул вирус. Объявление о ЧС не является вотумом недоверия Китаю – наоборот, организация верит, что страна по-прежнему в силах контролировать вспышку вируса.

По состоянию на 31 января в Китае от коронавируса умерли уже 213 человек. За 30 января количество жертв, увеличилось с 132 до 170 человек, число заразившихся – с 6080 до 7819 человек.

29 января Александр Лукашенко распорядился сформировать и в самое ближайшее время направить в Китай самолет с наиболее необходимой медицинской помощью для борьбы с коронавирусом. Самолет прибыл 

На фото: Пплицейские на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы (Reuters)

 
 
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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае международной чрезвычайной ситуацией.
 
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