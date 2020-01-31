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ВОЗ объявила эпидемию коронавируса международным ЧП
31.01.2020 10:31 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае международной чрезвычайной ситуацией.
«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса», –
Такое заявление он сделал в связи с распространением эпидемии по всей территории Китая.
Под международными ЧС ВОЗ подразумевает «экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам» и «потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества».
В организации заявили, что страны мира должны принять меры для раннего распознавания вируса, изоляции больных и отслеживания их контактов. Таким образом смертельную эпидемию можно остановить.
Глава ВОЗ напомнил, что организация поддерживает жителей Китая и всех, кого затронул вирус. Объявление о ЧС не является вотумом недоверия Китаю – наоборот, организация верит, что страна по-прежнему в силах контролировать вспышку вируса.
По состоянию на 31 января в Китае от коронавируса умерли уже 213 человек. За 30 января количество жертв,
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На фото: Пплицейские на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы (Reuters)
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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае международной чрезвычайной ситуацией.
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