Врач еще 30 декабря предупредил о коронавирусе - и оказался в полиции. Cуд признал: ему стоило поверить

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В начале декабря 2019 года в 11-миллионном городе Ухань в китайской провинции Хубэй появились первые больные с вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Китайские власти несколько недель не предпринимали активных действий, направленных на борьбу с пневмонией неизвестного происхождения, и утаивали информацию, заставляя врачей молчать о распространении болезни, пишет The New York Times.

30 декабря 2019 года 34-летний офтальмолог Ли Вэньлян из центральной больницы Уханя рассказал своим коллегам о пациентах c вирусной инфекцией. Сначала он решил, что речь идет о вирусе, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в Китае и других странах в начале 2000-х годов. «Атипичная пневмония подтверждена в семи случаях», — написал доктор в чате WeChat, где общались его бывшие однокурсники по медицинской школе. «Так пугающе. SARS появился вновь?» — спросил один из его собеседников. Позже доктор отметил, что тип вируса еще не определен, поэтому нельзя утверждать, что это атипичная пневмония, пишет South China Morning Post.

Dr. Li Wenliang, one of the eight medical professionals who were admonished by police in in late Dec 2019, became infected with the #coronavirus tells his experience and his own battle with the #2019-nCoV pneumonia. https://t.co/mdHpoOAJTk — Dali L. Yang (@Dali_Yang) February 1, 2020

Доктор Ли Вэньлян

Чиновники из органов здравоохранения Уханя вызвали доктора Ли посреди ночи и потребовали объяснить, зачем он поделился этой информацией. Кроме того, его дважды вызвали в полицию Уханя. Полицейские отчитали врача за распространение «ложных комментариев», которые «существенно нарушили общественный порядок», пишет Sixth Tone. Издание опубликовало документ от 3 января, который офтальмолог подписал в полиции и на котором видны красные отпечатки пальцев. В этом документе Ли Вэньлян пообещал не распространять слухи о заболевании. Всего же полиция Уханя, согласно ее заявлению , в начале января наказала восемь человек за распространение слухов о вирусной инфекции.

Получив выговор, Ли Вэньлян вернулся к работе. 10 января он лечил от глаукомы женщину, у которой позднее обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. В итоге врач, а также его родители заболели. Сейчас доктор Ли лечится в той же больнице, в которой работал.

28 января, после того как новый коронавирус обнаружили у тысяч человек в Китае, Верховный суд КНР раскритиковал полицию Уханя за то, как она поступила с доктором Ли и другими людьми, пытавшимися всех предупредить. «Возможно, сегодня было бы лучше сдерживать и контролировать новый коронавирус, если бы люди поверили тогда „слухам“, начали носить медицинские маски, выполнять санитарные требования и избегать рынка живых диких животных», — отметили в суде. Полиция заявила в ответ, что полицейские «просвещали и критиковали» задержанных, но никто из них не был оштрафован или взят под стражу.

«Я думаю, что было бы намного лучше, если бы чиновники раньше раскрыли информацию об эпидемии. Должно быть больше открытости и прозрачности», — сказал, в свою очередь, доктор Ли Вэньлян.