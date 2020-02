Врач еще 30 декабря предупредил о коронавирусе - и оказался в полиции. Cуд признал: ему стоило поверить

Источник материала: Tut.by

В начале декабря 2019 года в 11-миллионном городе Ухань в китайской провинции Хубэй появились первые больные с вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Китайские власти несколько недель не предпринимали активных действий, направленных на борьбу с пневмонией неизвестного происхождения, и утаивали информацию, заставляя врачей молчать о распространении болезни, пишет The New York Times.

30 декабря 2019 года 34-летний офтальмолог Ли Вэньлян из центральной больницы Уханя рассказал своим коллегам о пациентах c вирусной инфекцией. Сначала он решил, что речь идет о вирусе, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в Китае и других странах в начале 2000-х годов. «Атипичная пневмония подтверждена в семи случаях», — написал доктор в чате WeChat, где общались его бывшие однокурсники по медицинской школе. «Так пугающе. SARS появился вновь?» — спросил один из его собеседников. Позже доктор отметил, что тип вируса еще не определен, поэтому нельзя утверждать, что это атипичная пневмония, пишет South China Morning Post.