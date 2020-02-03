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Врач еще 30 декабря предупредил о коронавирусе - и оказался в полиции. Cуд признал: ему стоило поверить
03.02.2020 15:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале декабря 2019 года в 11-миллионном городе Ухань в китайской провинции Хубэй появились первые больные с вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Китайские власти несколько недель не предпринимали активных действий, направленных на борьбу с пневмонией неизвестного происхождения, и утаивали информацию, заставляя врачей молчать о распространении болезни,
30 декабря 2019 года 34-летний офтальмолог Ли Вэньлян из центральной больницы Уханя рассказал своим коллегам о пациентах c вирусной инфекцией. Сначала он решил, что речь идет о вирусе, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в Китае и других странах в начале 2000-х годов. «Атипичная пневмония подтверждена в семи случаях», — написал доктор в чате WeChat, где общались его бывшие однокурсники по медицинской школе. «Так пугающе. SARS появился вновь?» — спросил один из его собеседников. Позже доктор отметил, что тип вируса еще не определен, поэтому нельзя утверждать, что это атипичная пневмония,
Доктор Ли Вэньлян
Чиновники из органов здравоохранения Уханя вызвали доктора Ли посреди ночи и потребовали объяснить, зачем он поделился этой информацией. Кроме того, его дважды вызвали в полицию Уханя. Полицейские отчитали врача за распространение «ложных комментариев», которые «существенно нарушили общественный порядок»,
Получив выговор, Ли Вэньлян вернулся к работе. 10 января он лечил от глаукомы женщину, у которой позднее обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. В итоге врач, а также его родители заболели. Сейчас доктор Ли лечится в той же больнице, в которой работал.
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«Я думаю, что было бы намного лучше, если бы чиновники раньше раскрыли информацию об эпидемии. Должно быть больше открытости и прозрачности», — сказал, в свою очередь, доктор Ли Вэньлян.
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Врач еще 30 декабря предупредил о коронавирусе - и оказался в полиции. Cуд признал: ему стоило поверить
В начале декабря 2019 года в 11-миллионном городе Ухань в китайской провинции Хубэй появились первые больные с вирусной инфекцией, вызванной новым типом коронавируса...
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