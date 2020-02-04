Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа

Источник материала: Tut.by

Вспышки разных штаммов птичьего гриппа выявлены одновременно во Вьетнаме и Саудовской Аравии, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (World Organisation for Animal Health, WOAH) со ссылкой на данные профильных ведомств обеих стран.



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Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем. По данным WOAH, из 2500 пораженных вирусом домашних птиц погибли 2200, а оставшиеся 300 были уничтожены, чтобы не допустить распространения болезни.

В Саудовской Аравии вирусом птичьего гриппа штамма H5N8 оказалась поражена птицеферма. В результате 22,7 тыс. птиц погибли от болезни, а еще более 385 тыс. были уничтожены в целях предотвращения распространения инфекции за пределы фермы.

В начале января Роспотребнадзор предупреждал о вспышке высокопатогенного гриппа птиц H5N8 в Польше, российским гражданам рекомендовали соблюдать меры профилактики гриппа птиц при посещении этой страны, в том числе избегать контакта на рынках и в местах массового скопления птицы на открытых водоемах, а также в домашних хозяйствах. По данным ВОЗ, информации о случаях заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N8 нет.

Случаи заражения людей вирусом H5N6 фиксировались в Китае с 2014 года более 20 раз, семь человек погибли. При этом ВОЗ отмечала, что случаев передачи болезни от человека к человеку не выявлено.