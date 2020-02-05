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Хроника китайского коронавируса: 490 умерли, заболели - более 24 тысяч, и 10 белорусов в карантине под Тюменью

05.02.2020 05:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Количество умерших среди заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Китае, увеличилось до 490 человек, 892 человека были вылечены. Свежие данные приводит Государственный комитет по здравоохранению Китая.


Фото: Reuters
  • Медики зафиксировали 24 324 подтвержденных случая заболевания. В настоящее время 3219 находятся в тяжелом состоянии, 490 человек умерли, 892 пациента вылечены и выписаны. У 252 154 человек были тесные контакты с заболевшими, под медицинским наблюдением сейчас находятся 185 555 человек.
  • В специальных административных районах Китая, Гонконге и Макао зарегистрированы по 17 и 10 случаев заражения соответственно.
  • Вирус за пределами Китая обнаружен у людей уже в 25 странах. По данным на момент публикации, больше всего заболевших в Таиланде — 25 человек. В Сингапуре — 24, в Японии — 22, в Южной Корее — 16, в Германии — 12. По 11 заразившихся коронавирусом в Германии и на Тайване. В Малайзии заболели 10 человек, во Вьетнаме 8, Франции — 6, ОАЭ — 5, в Канаде — 4, Индии — 3. По 2 заболевших в России, Великобритании, Италии и на Филиппинах, и по одному — в Финляндии, Камбодже, Непале, Бельгии, Испании, Финляндии, Швеции и Шри-Ланке.
  • В Беларуси по данным Минздрава и Александра Лукашенко, коронавируса нет. Президент даже дал несколько советов, как уберечься от заражения: «Мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену […] Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».
  • В Минздраве Беларуси рекомендуют тем белорусам, кто прибыл из Китая, пройти лабораторное обследование на наличие коронавируса. Рассказываем, где это можно сделать.
  • Тем временем в ВОЗ заявили, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV находится на стадии эпидемии, но пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии, то есть эпидемии всемирного масштаба.
  • В любом случае, мы решили показать вам на цифрах, что риск умереть от гриппа, туберкулеза, вируса Эболы, малярии или лихорадки денге выше, чем от китайского коронавируса.
  • Может эта информация немного успокоит 10 белорусов, которые вместе с остальными 137 эвакуированными из Китая гражданами России, Казахстана, Армении и Украины проведут 14 дней в санатории «Градостроитель» под Тюменью. Сейчас из него сделали карантинный объект, а сотрудники Росгвардии будут патрулировать и охранять его по внешнему периметру. Но внутри все же это будет больше похоже на санаторий — людей разместят в номерах с отдельными душевыми и уборными, телевизорами и четырехразовым питанием.

Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель». Фото: оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
  • Другие условия у тех туристов, которых на круизном лайнере Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Йокогамы. На борту судна находятся 2666 пассажиров и 1045 работников лайнера. 10 из них заразились коронавирусом.
 
 
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А 10 белорусов, вместе с остальными 137 эвакуированными из Китая гражданами России, Казахстана, Армении и Украины проведут 14 дней в санатории «Градостроитель» под...
 
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