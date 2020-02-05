Хроника китайского коронавируса: 490 умерли, заболели - более 24 тысяч, и 10 белорусов в карантине под Тюменью

Количество умерших среди заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Китае, увеличилось до 490 человек, 892 человека были вылечены. Свежие данные приводит Государственный комитет по здравоохранению Китая.
Медики зафиксировали 24 324 подтвержденных случая заболевания. В настоящее время 3219 находятся в тяжелом состоянии, 490 человек умерли, 892 пациента вылечены и выписаны. У 252 154 человек были тесные контакты с заболевшими, под медицинским наблюдением сейчас находятся 185 555 человек.
В специальных административных районах Китая, Гонконге и Макао зарегистрированы по 17 и 10 случаев заражения соответственно.
Вирус за пределами Китая обнаружен у людей уже в 25 странах. По данным на момент публикации, больше всего заболевших в Таиланде — 25 человек. В Сингапуре — 24, в Японии — 22, в Южной Корее — 16, в Германии — 12. По 11 заразившихся коронавирусом в Германии и на Тайване. В Малайзии заболели 10 человек, во Вьетнаме 8, Франции — 6, ОАЭ — 5, в Канаде — 4, Индии — 3. По 2 заболевших в России, Великобритании, Италии и на Филиппинах, и по одному — в Финляндии, Камбодже, Непале, Бельгии, Испании, Финляндии, Швеции и Шри-Ланке.
В Беларуси по данным Минздрава и Александра Лукашенко, коронавируса нет. Президент даже дал несколько советов, как уберечься от заражения: «Мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену […] Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».
В Минздраве Беларуси рекомендуют тем белорусам, кто прибыл из Китая, пройти лабораторное обследование на наличие коронавируса. Рассказываем, где это можно сделать.
Тем временем в ВОЗ заявили, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV находится на стадии эпидемии, но пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии, то есть эпидемии всемирного масштаба.
В любом случае, мы решили показать вам на цифрах, что риск умереть от гриппа, туберкулеза, вируса Эболы, малярии или лихорадки денге выше, чем от китайского коронавируса.
Может эта информация немного успокоит 10 белорусов, которые вместе с остальными 137 эвакуированными из Китая гражданами России, Казахстана, Армении и Украины проведут 14 дней в санатории «Градостроитель» под Тюменью. Сейчас из него сделали карантинный объект, а сотрудники Росгвардии будут патрулировать и охранять его по внешнему периметру. Но внутри все же это будет больше похоже на санаторий — людей разместят в номерах с отдельными душевыми и уборными, телевизорами и четырехразовым питанием.
Другие условия у тех туристов, которых на круизном лайнере Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Йокогамы. На борту судна находятся 2666 пассажиров и 1045 работников лайнера. 10 из них заразились коронавирусом.