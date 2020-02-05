ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Демократическая партия опубликовала первые результаты кокусов в Айове. Лидирует Пит Буттиджич

05.02.2020 06:16 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получили наибольшую поддержку на собраниях активистов Демократической партии США, состоявшихся в штате Айова. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник предварительные итоги голосования, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

Согласно данным, полученным с 62% участков, Буттиджич получил 26,9% голосов партийных активистов, а Сандерс — 25,1%. На третьем месте идет сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (18,3%), на четвертом — бывший вице-президент США Джозеф Байден (15,6%).

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов состоялись в Айове в понедельник. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Для республиканцев партсобрания завершились предсказуемой победой американского лидера Дональда Трампа.

Между тем официальные данные об итогах партсобраний демократов пришлось ждать почти целые сутки. Ведущие американские СМИ подчеркнули, что столь долгий подсчет голосов является чрезвычайно необычным для США и свидетельствует о серьезных проблемах с организацией кокусов.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальные данные об итогах партсобраний демократов пришлось ждать почти целые сутки. Ведущие американские СМИ подчеркнули, что столь долгий подсчет голосов...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Хроника китайского коронавируса: 490 умерли, заболели - более 24 тысяч, и 10 белорусов в карантине под Тюменью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика