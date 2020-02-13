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Нидерланды отказались от российского предложения судить подозреваемых в крушении МН17 в России

13.02.2020 12:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Нидерландов отказались от российского предложения провести судебный процесс над лицами, причастными к крушению Boeing в Украине в июле 2014 года, в России.


Фото: Reuters

Это следует из опубликованного в четверг письма министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту.

Российские власти, по его словам, сделали в октябре предложение провести суд над тремя подозреваемыми по делу в самой России.

«Нидерланды не рассматривали это предложение, — отметил министр. — Передача уголовного дела [на рассмотрение в Россию] не является вариантом».


Как пояснила РБК адвокат одного из обвиняемых по делу Олега Пулатова Елена Кутьина, это обычная процедура по таким процессам: так как по закону Россия не выдает своих граждан, то в соответствии с нормами международного права предлагает провести судебный процесс на своей территории.

— Нидерланды отказались — ничего сверхъестественного в этом нет, — добавила Кутьина.

В июне прошлого года совместная следственная группа (ССГ), созданная для расследования крушения Boeing в Украине, заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян — Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко.

Сергей Дубинский (позывной Хмурый), предположительно, отвечал за перевозку ракетно-зенитного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет. Дубинский, как сообщала «Новая газета», был главой военной разведки самопровозглашенной ДНР.

Олег Пулатов (позывные Халиф и Гюрза) «непосредственно сопровождал «Бук». Кроме того, «в момент запуска ракеты» Пулатов, предположительно, «находился рядом с установкой».

Гражданин Украины Леонид Харченко (позывной Крот), который, по данным «Новой газеты», возглавлял одно из подразделений ГРУ самопровозглашенной ДНР, «вместе с Пулатовым сопровождал «Бук» в окрестностях города Снежное, откуда был совершен выстрел».

Обвиняемый Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков) сразу после катастрофы опубликовал в соцсетях сообщение об уничтожении силами ДНР украинского военного самолета, назвав это «очередным птичкопадом» (после того как выяснилось, что сбили пассажирский лайнер, сообщение было удалено).

Лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера «Малайзийских авиалиний», который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.

 
 
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Российские власти, по словам министра юстиции и безопасности Нидерландов, сделали в октябре предложение провести суд над тремя подозреваемыми по делу в самой...
 
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