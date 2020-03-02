Путин предложил упомянуть в Конституции Бога и русский народ

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин предложил включить в Конституцию упоминание о Боге и русском народе. Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.



Фото: Reuters

Так, по словам спикера Госдумы, одной из поправок в Конституцию предлагается добавить упоминание бога. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — зачитал Володин текст поправки (цитата — по «Интерфакс» ).

В конституции предлагается закрепить позиционирование русского народа как государствообразующего. Муниципальным служащим запретят иметь иностранные счета и гражданство.

В одной из поправок предлагается считать браком исключительно союзом мужчины и женщины. Раньше в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок Путин уже отмечал, что подобное уточнение поможет защитить традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи.

Президент предложил на законодательном уровне не допускать умаления подвига народа в Великую Отечественную войну. Поправки к Конституции запрещают отчуждение территорий Российской Федерации и включают положение о преемственности Российской федерации в отношении СССР.

Всего предложенные Путиным поправки, добавил Володин, «изложены на 24 страницах».

Законопроект о поправке планируют рассмотреть во втором чтении 10 марта. Если оно пройдет успешно, третье чтение пройдет 11 марта.

О необходимости внести поправки в основной закон страны президент заявил в середине января во время послания к Федеральному собранию. В частности, должны расшириться полномочия Госдумы и Совфеда, закрепиться роль Госсовета, а основной закон признают приоритетным над международными соглашениями.

Законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Ожидается, что оно пройдет 22 апреля.