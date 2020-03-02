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министр внутренних дел Германии не пожал руку Меркель из-за вспышки коронавируса

02.03.2020 17:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Федерального министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не пожал руку Ангеле Меркель на встрече по делам беженцев в стране. По словам Зеехофера, он сделал это из-за вспышки нового коронавируса, и сам он сейчас предпочитает не здороваться с людьми за руку. Момент попал на видео, и выглядит это довольно неловко: Зеехофер и Меркель — политические противники в вопросе о беженцах в Германии.

 
 
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