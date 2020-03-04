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Коронавирус уже в 73 странах. От него умерли более 3 тысяч человек
04.03.2020 07:13 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В мире официально подтверждены 91 783 случая заражения коронавирусом. Болезнь охватила 73 страны, от нее умерли 3123 человека. Такие данные
За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала более 1,9 тыс. новых случаев заражения COVID-19, из них более 1,7 тыс. за пределами Китая.
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За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала более 1,9 тыс. новых случаев заражения COVID-19, из них более 1,7 тыс. за пределами Китая.
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