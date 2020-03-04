ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коронавирус уже в 73 странах. От него умерли более 3 тысяч человек

04.03.2020 07:13 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В мире официально подтверждены 91 783 случая заражения коронавирусом. Болезнь охватила 73 страны, от нее умерли 3123 человека. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.


Фото: Reuters

За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала более 1,9 тыс. новых случаев заражения COVID-19, из них более 1,7 тыс. за пределами Китая.

  • Четвертый случай заражения подтвержден в Беларуси, под подозрением находятся еще 2 человека — их тесты, предварительно, демонстрируют положительные результаты.
  • В Японии количество подтвержденных случаев заражения достигло 1 тыс. человек. Умерли 12 человек, шестеро из них заразились на круизном лайнере Diamond Princess.
  • По данным Национального комитета по здравоохранению Китая, в стране за последние сутки заразились 119 человек, умерли 38. Вылечились 2652 пациента.
  • Всего в Поднебесной COVID-19 заболели 80 270 человек. Число жертв достигло отметки 2981. Излечиться от вируса удалось 49 856.
  • Всемирный банк выделил на борьбу с коронавирусом 12 млрд долларов. На эти же цели отдал свою зарплату за 4 кварталл прошлого года президент США Дональд Трамп.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала более 1,9 тыс. новых случаев заражения COVID-19, из них более 1,7 тыс. за пределами Китая.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Премьер-министр Украины подал в отставку. Зеленский предложил новую кандидатуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика