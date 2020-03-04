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Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Гончарука

04.03.2020 17:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховная рада Украины приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства. "За" соответствующий проект постановления № 3158 проголосовали 353 народных депутата, сообщает 112.ua.


Фото: kmu.gov.ua

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Верховная рада Украины приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства. "За" соответствующий проект постановления № 3158 проголосовали 353...
 
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