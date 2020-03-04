|
Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Гончарука
04.03.2020 17:56 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховная рада Украины приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства. "За" соответствующий проект постановления № 3158 проголосовали 353 народных депутата, сообщает
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховная рада Украины приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства. "За" соответствующий проект постановления № 3158 проголосовали 353...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)