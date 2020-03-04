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Верховная рада назначила нового премьер-министра Украины
04.03.2020 19:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховная Рада 4 марта назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. За проголосовал 291 народный депутат, сообщает
Ранее на заседании нардепы
Кто такой Шмыгаль?
Как сообщает
С начала двухтысячных по 2009 год работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. Потом перешел на государственную службу в Львовскую областную государственную администрацию. В 2015—2017 годах был генеральным директором крупнейшего продовольственного ритейлера Львовщины компании «Львовхолод». Затем на протяжении двух лет работал на руководящих должностях в ДТЭК «Западэнерго», был директором Бурштынской ТЭС.
После победы на президентских выборах Владимира Зеленского Шмыгаль был одним из претендентов на должность главы Львовской областной администрации, но возглавил Ивано-Франковскую область.
В феврале 2020 года депутаты Верховной рады проголосовали за увольнение с поста министра развития общин и территорий Алены Бабак и поддержали назначение на данный пост Шмыгаля (с предоставлением ему полномочий вице-премьера).
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Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. За проголосовал 291 народный депутат, сообщает 112.ua.
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