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Верховная рада назначила нового премьер-министра Украины

04.03.2020 19:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховная Рада 4 марта назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. За проголосовал 291 народный депутат, сообщает 112.ua. Кандидатуру Шмыгаля предложил президент Украины Владимир Зеленский.


Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Ранее на заседании нардепы проголосовали за отставку теперь уже экс-премьера Алексея Гончарука. Заявление накануне он подал президенту страны. Вопрос об отставке Алексея Гончарука возник в январе после публикации записей, на которых премьер-министр назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком с «примитивным пониманием экономических процессов», а себя «профаном».

Кто такой Шмыгаль?

Как сообщает «Украинская правда», 44-летний Денис Шмыгаль — выходец из Львова. Он окончил университет «Львовская политехника» по специальности «менеджмент машиностроения, инженер-экономист». Кандидат экономических наук. Также получал образование в Бельгии, Канаде, Грузии, Финляндии. В Германии, в Рейнско-Вестфальском техническом университете прошел программу подготовки менеджеров от Федерального министерства экономики и энергетики Германии. Свободно владеет польским и английским языками.

С начала двухтысячных по 2009 год работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. Потом перешел на государственную службу в Львовскую областную государственную администрацию. В 2015—2017 годах был генеральным директором крупнейшего продовольственного ритейлера Львовщины компании «Львовхолод». Затем на протяжении двух лет работал на руководящих должностях в ДТЭК «Западэнерго», был директором Бурштынской ТЭС.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского Шмыгаль был одним из претендентов на должность главы Львовской областной администрации, но возглавил Ивано-Франковскую область.

В феврале 2020 года депутаты Верховной рады проголосовали за увольнение с поста министра развития общин и территорий Алены Бабак и поддержали назначение на данный пост Шмыгаля (с предоставлением ему полномочий вице-премьера).

 
 
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Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. За проголосовал 291 народный депутат, сообщает 112.ua.
 
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