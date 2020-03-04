Миллиардер Майкл Блумберг вышел из президентской гонки

Источник материала: Tut.by

Экс-мэр Нью-Йорка, медиамагнат и миллиардер Майк Блумберг после неудачи на серии демократических праймериз в «супервторник» объявил, что больше не будет бороться за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах против действующего президента США Дональда Трампа.



Фото: Reuters

Теперь Блумберг, потративший на агитационную кампанию более полумиллиарда долларов из своих собственных средств, выступил в поддержку экс-вице-президента Джо Байдена.

«Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы одолеть Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же самой причине», — сказано в заявлении экс-мэра.

«Я всегда верил, что для победы над Дональдом Трампом надо прежде всего объединиться вокруг кандидата с наибольшими шансами. После вчерашнего голосования стало ясно, что этот кандидат — мой друг и прекрасный американец Джо Байден», — говорится в тексте.

Из 14 штатов и территорий, где 3 марта сторонники демократов голосовали за претендентов на участие в президентских выборах, Блумберг смог получить первое место только в Американском Самоа — это несколько островов в Тихом океане, где живут 51 тысяча человек.

Крупные и важнейшие штаты в «супервторник» выиграли Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Победа на праймериз в девяти штатах, включая второй по размеру в США Техас, сразу же сделала Байдена лидером кампании за выдвижение.

Впрочем, по математическим прогнозам, Сандерс имеет наилучшие шансы выиграть в Калифорнии, на которую приходится до трети делегатов, разыгрываемых в «супервторник».

Делегаты на съезд Демократической партии, который официально утвердит поддерживаемого ею кандидата, избираются в каждом штате и территории США в количестве, пропорциональном голосам, отданным за каждого из претендентов. На первом голосовании они будут обязаны поддержать того кандидата, которого представляют.

Выборы состоятся в ноябре 2020-го, и действующий президент Дональд Трамп уже начал кампанию за свое переизбрание на второй срок.